Šok u 'Životu na vagi', Ivica je odustao drugu sezonu u nizu! 'Treću priliku neće dobiti...'

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' pred kandidatima je bilo još jedno vaganje, plavci su osvojili patkicu zbog koje su imali mogućnost spasiti nekoga iz svog tima ako bude potrebno, ispod crvene linije našli su se Ivica i Zoran koji su trebali imati dvoboj, no unatoč toj mogućnosti - Ivica je drugi put odlučio napustiti show!

Vaganje je otvorila Sneki koja vrlo borbeno pristupa ovom procesu i svaki slobodni trenutak koristi da bi pomaknula svoje granice. Na posljednjem vaganju imama 122,6 kilograma, izgubila je samo 1,2 kilograma, što je 1% tjelesne mase. Snežana nije bila zadovoljna i brinula se zbog crvene linije.

Foto: RTL

Dubravko je na posljednjem vaganju imao 151 kilogram, izgubio je 1,2 kilograma, što je 0,8% tjelesne mase. Edo je rekao da on previše dramatično doživljava neke situacije i da se mnogi uplaše za njega, a s druge strane, sve se trudi okretati na zafrkanciju.

Foto: RTL

GallaSandala je prošli put imao 153,2 kilograma, izgubio je dva kilograma, što je 1,3% tjelesne mase -bio je iznad crvene linije i zato je bio zadovoljan.

Foto: RTL

Domagoj je pričao o poslu, radu u kuhinji te priznao da je prije jednostavno zanemarivao fizičku aktivnost. Posljednji put imao je 204,9 kilograma, izgubio je 4,5 kilograma, što je 2,2% tjelesne mase. Edo je bio jako zadovoljan, kao i ostatak njihove ekipe.

Foto: RTL

Nena šuti, radi i pokreće tim, opisala ju je Antonija, a ona naglasila kako je u Edi pronašla pravu očinsku figuru koju nema u životu. Na posljednjem vaganju imala je 97,4 kilograma, izgubila je 1,5 kilograma, što je 1,5% tjelesne mase.

Foto: RTL

Dominik je kao i dosad bio zadovoljan sobom i svojim timom. Prošli put imao je 152,4 kilograma, sada ima 2,2 kilograma manje, što je 1,4% tjelesne mase. Edo je zaključio da će morati podignuti intenzitet treninga i da će svi morati potegnuti više.

Foto: RTL

Ana je spremna za dalje, sretna je što je sada u dobrim odnosima s timom. Prošli put imala je 145,7 kilograma, izgubila je 4,6 kilograma, što je 3,2% tjelesne mase. Bila je sretna, a Edo je komentirao kako se vidi da je promijenila pristup cijelom procesu i zanimalo ga je zašto je to tako. „Sama sam sebe otvorila i bolje se osjećam“, priznala je i otkrila da se tek sad baš pridržava spavanja i prehrane.

Foto: RTL

Kate je bila prva iz plavog tima i odmah je rekla kako joj se „duša renovirala“ kad se čula s kćeri. Prošli put imala je 194,4 kilograma, izgubila je 2,4 kilograma, što je 1,2% tjelesne mase. Iskreno je rekla kako nije bilo isto prošli tjedan jer su bili bez trenerice te da je malo zabušavala, kao i svi.

Foto: RTL

Mare je otkrila da je prije showa prekinula s dečkom jer joj nije bio podrška, a ona je uplaćivala mise da uđe u 'Život na vagi'! „Ako ne daješ podršku voljenoj osobi, nema to smisla“, iskreno je rekla Mare koja je prošli put imala 131,2 kilograma, sada je izgubila 1,5 kilograma, što je 1,1% tjelesne mase.

Foto: RTL

Ante je napokon počeo koristiti neke sprave, no kaže da se i dalje najviše posvećuje hodanju. Prošli put imao je 154,4 kilograma, izgubio je 1,8 kilograma, što je 1,2% tjelesne mase. Mirna nije baš bila zadovoljna jer joj nije zapravo jasno zašto je uopće došao u show jer se treba prestati izvlačiti na lijenost i naći motivaciju.

Foto: RTL

Ema je na posljednjem vaganju imala 121,7 kilograma, sada je izgubila 2,1 kilogram, što je 1,7% tjelesne mase. Bila je jako sretna što nakon tri godine može zakopčati hlače.

Foto: RTL

Prošli je put Josipa imala 141 kilogram, ovaj tjedan ima tri kilograma manje, što je 2,1% tjelesne mase. „Ona je pravi primjer žene na pragu pedesetih koja ne odustaje i bez obzira na sve svoje ozljede, odnosno, bolove koje trpi isto kao i neki drugi članovi tima - ona se uvijek snađe na treningu, čak i kad mene nema“, rekla je trenerica.

Foto: RTL

Iza Zvonimira je demotivirajući tjedan, ali i dalje ne da. „Smatram da u timu ne postoje osobe koje ne zaslužuju patkicu“, rekao je kapetan plavaca koji je prošli put imao 147,8 kilograma, sada je izgubio 1,4 kilograma, što je 0,9% tjelesne mase. „Ako glava nije tu, nije ni tijelo“, komentirao je.

Foto: RTL

Ivica je priznao da on uvijek važe ostati ili izaći, ali da se trudi koliko može, pogotovo otkad ga bole leđa. „Ako sam prvi put opstao vani, drugi put ću sigurno više“, objasnio je i dodao da je njegov krajnji cilj 120 kilograma. Na posljednjem vaganju imao je 169,3 kilograma, izgubio je samo 0,5 kilograma, što je 0,3% tjelesne mase. „Šok! Veliko razočaranje za mene nakon svih onih koraka, šetnji i treninga... Očekivao sam puno bolji rezultat“, rekao je.

Foto: RTL

Za kraj se vagao Zoran kojem je cilj doći što dalje jer vjeruje da je vani puno teže. Prošli put imao je 138,7 kilograma, izgubio je samo 0,6 kilograma, što je 0,4% tjelesne mase. Sada su se plavci Ivica i Zvone našli ispod crvene linije s najgorim rezultatima dok su kod crvenih to bili Sneki i Dubravko.

Foto: RTL

Crveni tim ukupno je izgubio 17,7 kilograma, što je 1,7% tjelesne mase dok su plavi izgubili samo 13,3 kilograma, odnosno, 1,1% tjelesne mase. Mirna je rekla kako bi joj bilo jako žao i za Ivicu i Zorana da ispadnu, ali da neće koristiti patkicu da spasi jednoga od njih jer je Ivica izrazio želju da ode kući.

Antonija je rekla da trebaju u dvoboj, voziti airbike tri kilometara, no Ivica je rekao: „Nema potrebe zbog mojih bolova u leđima tako da Zoki pobjeđuje.“ Mirna je bila šokirana i rekla: „Svatko tko samovoljno izađe iz showa ne zaslužuje opravdanje za taj postupak bez obzira na to koji su razlozi.“

Foto: RTL

„Ne odustajem, to je samo realnost“, nastavio je Ivica, a i Edo dodao kako nikada neće podržati samoinicijativni odlazak. „Ne razumijem kad ti netko pruži ruku, u ovom slučaju patkicu, da je ne primiš“, rekao je trener i dodao da to nije dobro za Ivicu. U 'Život na vagi' prvi put Ivica je stigao s 244,3 kilograma, a u dvije sezone showa izgubio je 75,5 kilograma, što je 30,9% tjelesne mase. „Dokazat ću da se može opstati i vani, samo treba biti čvrst u glavi“, poručio je svima, a Mirna dodala: „Druga sezona, a Ivica odlazi samovoljno. Treću priliku sigurno neće dobiti.“

Foto: RTL

