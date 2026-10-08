'Solo u dvoje’ stiže u Zagreb: Ana Uršula Najev, Petra Kraljev i Filip Detelić igraju u komediji

Nakon splitske premijere održane ovog ljeta u sklopu Teatra uz more, predstava ‘Solo u dvoje’ stiže pred zagrebačku publiku. Nova komedija B GLAD Produkcije svoju će zagrebačku premijeru imati 21. listopada u kinu SC, a u glavnim ulogama su Ana Uršula Najev, Petra Kraljev i Filip Detelić. Riječ je o suvremenoj komediji o muško-ženskim odnosima, ljubavi, usamljenosti, pogrešnim izborima i potrebi da u drugima pronađemo ono što često sami sebi ne možemo pružiti. Tekst predstave potpisuje Igor Weidlich, dok je redatelj Borko Perić.

Foto: veljko martinovic



Solo u dvoje’ prati Valeriju, suvremenu plesačicu koju je nakon raspada braka život doveo do preispitivanja vlastitih izbora i odnosa. Izgubljena između vlastitih želja, prošlosti i potrebe za potvrdom, utočište pronalazi u razgovorima sa susjedom Danijelom, uspješnom autoricom knjiga za samopomoć i life coachicom koja drugima zna objasniti kako promijeniti život, dok sama teško pronalazi način da promijeni vlastiti. Sve dodatno zakomplicira neočekivani susret s poštarom, nakon kojeg Valerija počinje vjerovati da je rješenje njezinih problema možda jednostavno – treba joj muškarac.

Foto: veljko martinovic

No, kao što to obično biva kada pokušavamo pronaći ljubav pod svaku cijenu, stvari se vrlo brzo zakompliciraju. Publika tako dobiva 90 minuta suvremene komedije koja se ne libi dotaknuti vlastitih slabosti, pogrešnih odluka i svakodnevnih apsurda, ali ih prije svega pretvara u razlog za smijeh. Jer ponekad je dovoljno da se pogledamo sa strane kako bismo shvatili koliko smo svi pomalo solo u dvoje.



- To su ljudi izgubljeni u brzini življenja koji se često traže u potvrdama drugih ljudi, a da nikad ne pogledaju sami sebe u ogledalo. Ovako rečeno moglo bi zvučati tragično, ali ovo je ipak dobra komedija i sve što možemo, a i trebamo, jest dobro se nasmijati sebi samima - kaže Ana Uršula Najev o svojoj ulozi Valerije.

Petra Kraljev utjelovljuje Danijelu, uspješnu life coachicu koja profesionalno drugima pomaže pronaći smjer u životu, dok se sama nalazi u potpunoj blokadi.

- Upravo mi je taj kontrast bio najzanimljiviji, koliko često ljudima dijelimo savjete koje sami ne uspijevamo živjeti. U fokusu je njezina unutarnja borba i pokušaj da zadrži kontrolu nad vlastitim životom, ali i tuđim životima. Na prvo čitanje me privukla ironija lika, žene koja profesionalno motivira druge, a sama ne uspijeva napraviti najobičniji korak prema promjeni - ističe Kraljev.

Foto: veljko martinovic



Filip Detelić dobio je priliku utjeloviti nekoliko različitih tipova muškaraca.

- Neki su romantični na svoj način, a neki jednostavno jasno znaju što žele i kako to dobiti. U svakom slučaju veliki je izazov i zadovoljstvo iskakati iz uloge u ulogu i biti dio priče koju proživljava Uršulin lik. U predstavi ću biti političar, filozof, vodoinstalater, čak i poštar. Sve što treba. Samo dođite i pogledajte koju uniformu nosim - kaže Detelić.

Foto: veljko martinovic



Nakon zagrebačke premijere slijedi i turneja po Hrvatskoj (23.10. u Splitu i 27.10. u Šibeniku), a producent predstave Tadija Kolovrat ističe da su muško-ženski odnosi oduvijek bili neiscrpan materijal.

- Nama se posljednjih 15 godina pokazalo da publika voli takve teme, aktualna događanja, i ono najvažnije, da se u priči može prepoznati. A sve to ispričano kroz humor. Uvijek pazimo da priča i tekst šalju poruku koju publika nosi sa sobom. Ljudi su navikli da su naše predstave suvremene, tematski aktualne i duhovite - zaključuje Kolovrat.