Soraja Vučelić (34) i dalje ne prati nikog na Instagramu. S druge strane, ona je skupila više od 400.000 obožavatelja koji svakodnevno gledaju njezine golišave fotografije.

Sad ih je obradovala još jednom provokativnom objavom. Pozirala je u seksi donjem rublju, i to s ručnikom na glavi, a svu pažnju 'ukrale' su bradavice koje su joj se nazirale.

Njezin selfie lajkale su tisuće fanova, a komplimenata ni sad nije nedostajalo. No bez obzira na brojne ponude zaluđenih muškaraca, ova osebujna dama je zauzeta.

Nedavno je gostovala u emisiji 'Ekskluzivno' pa je ispričala kako je njezin partner ljubomoran. On živi u Moskvi, a želja mu je da se Soraja preseli tamo. No ona još nije spremna za taj korak.

- Trebala bih se odreći mnogih stvari i živjeti njegov život, koji je poslovan i ozbiljan. On izgleda fantastično, imućan je. To je za muškarce jako bitno. Ali još nisam spremna - rekla je starleta.

Osim toga, priznaje kako je partner pomalo potiče i na djecu. No Soraja još ne razmišlja o majčinstvu.

- Problem je u meni, još sam jako djetinjasta. On me forsira s tim stvarima, priča kako je vrijeme i da bi trebalo. No, ne želim se žuriti. Ako se dogodi, dogodi se - zaključila je Vučelić.