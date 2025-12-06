Šou na ždrijebu SP-a: Trump opet bacio čagicu pred svima

Na ždrijebu za SP 2026. Hrvatska je saznala protivnike. Igrat će protiv Engleske, Paname i Gane. Na spektakularnom ždrijebu u Washingtonu bio je i Donald Trump. Američki predsjednik dobio je priznanje za mir.

Foto: Dan Mullan/REUTERS

Nakon formalnog dijela, na pozornici su nastupili Village People, koji su izveli njihovu planetarno poznatu pjesmu “Y.M.C.A.”. Dok je grupa započela izvedbu, Trump je spontano ustao iz reda, priključio se ritmu i zaplesao, privlačeći pažnju publike i kamera.

U istom trenutku njegova supruga Melania Trump sjedila je pored njega i otvoreno se smiješila dok je pratila njegovu plesnu reakciju, što je dodatno uljepšalo atmosferu u gledalištu.

Foto: MANDEL NGAN/REUTERS

Scena је brzo dospjela u fokus medija — snimke su kružile društvenim mrežama, a ples bivšeg američkog predsjednika postao je predmet komentara širom svijeta.

Iako je ždrijeb prvenstveno imao sportski karakter — izvlačenje grupa nacionalnih reprezentacija — plesna reakcija Trumpa pretvorila je događaj u trenutak koji se pamti ponajviše po atmosferi i iznenađujućem, zabavnom zaokretu.