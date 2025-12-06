Obavijesti

Show

Komentari 12
NEOČEKIVANI TRENUTAK

Šou na ždrijebu SP-a: Trump opet bacio čagicu pred svima

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Šou na ždrijebu SP-a: Trump opet bacio čagicu pred svima
4
Foto: Dan Mullan/REUTERS

Tijekom izvlačenja grupa za Svjetsko prvenstvo, američki predsjednik iznenadio je okupljene kratkim plesnim pokretima koji su brzo postali hit na društvenim mrežama

Na ždrijebu za SP 2026. Hrvatska je saznala protivnike. Igrat će protiv Engleske, Paname i Gane. Na spektakularnom ždrijebu u Washingtonu bio je i Donald Trump. Američki predsjednik dobio je priznanje za mir.

FIFA World Cup 2026 Draw
Foto: Dan Mullan/REUTERS

Nakon formalnog dijela, na pozornici su nastupili Village People, koji su izveli njihovu planetarno poznatu pjesmu “Y.M.C.A.”. Dok je grupa započela izvedbu, Trump je spontano ustao iz reda, priključio se ritmu i zaplesao, privlačeći pažnju publike i kamera.  

INOVACIJA Trump dobio nagradu Fife za mir: Ovo je jedna od najvećih časti, spasili smo milijune ljudi
Trump dobio nagradu Fife za mir: Ovo je jedna od najvećih časti, spasili smo milijune ljudi

U istom trenutku njegova supruga Melania Trump sjedila je pored njega i otvoreno se smiješila dok je pratila njegovu plesnu reakciju, što je dodatno uljepšalo atmosferu u gledalištu.

FIFA World Cup 2026 Draw
Foto: MANDEL NGAN/REUTERS

Scena је brzo dospjela u fokus medija — snimke su kružile društvenim mrežama, a ples bivšeg američkog predsjednika postao je predmet komentara širom svijeta.  

Iako je ždrijeb prvenstveno imao sportski karakter — izvlačenje grupa nacionalnih reprezentacija — plesna reakcija Trumpa pretvorila je događaj u trenutak koji se pamti ponajviše po atmosferi i iznenađujućem, zabavnom zaokretu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Prepuna Arena u glas pjevala sa Sašom Matićem, on obećao pokloniti pjesmu mladom kolegi
koncert za pamćenje

Prepuna Arena u glas pjevala sa Sašom Matićem, on obećao pokloniti pjesmu mladom kolegi

U zagrebačkoj Areni redale su se najpoznatije balade zbog kojih Matić ima reputaciju jednog od najjačih vokala svoje generacije. Prvi gost bio je Jakov Jozinović, a Saša mu je obećao pokloniti pjesmu
Maja Šuput prije četiri godine hvalila Jakova Jozinovića: 'Ja ovo uopće nisam očekivala...'
očarao žiri

Maja Šuput prije četiri godine hvalila Jakova Jozinovića: 'Ja ovo uopće nisam očekivala...'

Jakov je gledateljima postao poznat 2021. godine kada se, kao 16-godišnjak, pojavio u showu "Supertalent" i izveo kultnu pjesmu "Bohemian Rhapsody" grupe Queen
FOTO Razvodi ovih slavnih su šokirali Hrvate u 2025. godini
KRENULI DALJE

FOTO Razvodi ovih slavnih su šokirali Hrvate u 2025. godini

Brojni svjetski slavni parovi ove godine su odlučili krenuti drugačijim putevima, a ništa drugačije nije bilo ni na domaćoj sceni. Posljednjih mjeseci su razvodima medijske stupce punili Maja Šuput i Meri Goldašić, a u galeriji pogledajte koji su sve razvodi šokirali Hrvate tijekom 2025.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025