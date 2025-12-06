Tijekom izvlačenja grupa za Svjetsko prvenstvo, američki predsjednik iznenadio je okupljene kratkim plesnim pokretima koji su brzo postali hit na društvenim mrežama
Šou na ždrijebu SP-a: Trump opet bacio čagicu pred svima
Na ždrijebu za SP 2026. Hrvatska je saznala protivnike. Igrat će protiv Engleske, Paname i Gane. Na spektakularnom ždrijebu u Washingtonu bio je i Donald Trump. Američki predsjednik dobio je priznanje za mir.
Nakon formalnog dijela, na pozornici su nastupili Village People, koji su izveli njihovu planetarno poznatu pjesmu “Y.M.C.A.”. Dok je grupa započela izvedbu, Trump je spontano ustao iz reda, priključio se ritmu i zaplesao, privlačeći pažnju publike i kamera.
U istom trenutku njegova supruga Melania Trump sjedila je pored njega i otvoreno se smiješila dok je pratila njegovu plesnu reakciju, što je dodatno uljepšalo atmosferu u gledalištu.
Scena је brzo dospjela u fokus medija — snimke su kružile društvenim mrežama, a ples bivšeg američkog predsjednika postao je predmet komentara širom svijeta.
Iako je ždrijeb prvenstveno imao sportski karakter — izvlačenje grupa nacionalnih reprezentacija — plesna reakcija Trumpa pretvorila je događaj u trenutak koji se pamti ponajviše po atmosferi i iznenađujućem, zabavnom zaokretu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+