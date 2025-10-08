Španjolka Laura Marin oprostila se od Halida: 'Bit ću mu vječno zahvalna, on mi je dao krila...'

Mlada Španjolka, Laura Marin, poznata po svojim obradama balkanskih pjesama, na svom Instagram profilu oprostila se od svog preminulog kolege Halida Bešlića. Ova djevojka, iako ni rodom ni porijeklom nije s ovih prostora, obožava balkansku kulturu i glazbu, a 2023. godine dobila je priliku stati na pozornicu s Bešlićem.

Laura je na svom profilu podijelila nekoliko zajedničkih fotografija s preminulim kolegom, a u emotivnom opisu je podijelila koliko joj je Halid značio. Napomenuvši kako je upravo ovaj pjevač prvi s kojim je pjevala i na čiji je poziv posjetila ove prostore, napisala je kako je Halid čovjek s kojim je mogla o svemu razgovarati i koji joj je dao brojne savjete, i za karijeru, ali i za život.

- Posebno čuvam njegov zagrljaj i osmijeh kad sam mu rekla da sam se upisala na filološki fakultet. Čovjek kojem ću biti vječno zahvalna, koji mi je dao priliku života, i što mi je otvorilo mnoga vrata. On mi je dao krila. Čovjek kojem ću biti vječno zahvalna, koji mi je dao priliku života, i što mi je otvorilo mnoga vrata. On mi je dao krila - napisala je.

U nastavku teksta otkrila je da je pjevačeva obožavateljica još od djetinjstva: 'S njegovim pjesmama sam sanjala kao tinejdžerka o životu koji trenutno imam. Bila mi je radost kad sam ga osobno upoznala i svjedočila koja je to dobrota i kako daleko možeš stići s dobrotom'.

Objavu je završila zaključivši: 'Otišla je legenda, ali njegova djela žive vječno. Privilegija je što će moje ime zauvijek biti povezano sa njegovim'.

Foto: Privatni album/canva

Laura Marin je nastupala s Halidom prije tri godine u sarajevskoj dvorani Zetri, a zajedno su otpjevali njegov hit 'Miljacka'. Nakon toga, preminuli pjevač joj je prepustio mikrofon, a ona je samostalno otpjevala hit Zdravka Čolića 'Pusti, pusti modu'.

Španjolka, koja je odrasla u španjolskoj autonomnoj zajednici Galiciji, u gradu Coruña, tečno govori hrvatski, a studirala je latinski i starogrčki jezik. Osim toga, svira nekoliko instrumenata, klavir, gitaru i ukulele. Osim Halida, neki od domaćih i regionalnih zvijezda koje obožava i čije je pjesme obradila su Magazin, Lepa Brena, Crvena Jabuka, Drako Rundek i mnogi drugi. Nedavno se i udala te na Instagram profilu, uz fotografiju sebe i supruga, šaljivo napisala da sada i njeno prezime završava na -ić.