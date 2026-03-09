Mladi pjevač iz Ljubljane David Amaro zablistao je u prvoj epizodu showa kao španjolska zvijezda Melody i osvojio publiku i žiri, a njegov nastup privukao je pažnju španjolskih medija, ali i same pjevačice
Španjolska pjevačica podijelila pobjedničku transformaciju iz showa 'Tvoje lice zvuči poznato'
Pjevačica Melody reagirala je na nastup Davida Amara u popularnom showu “Tvoje lice zvuči poznato”, u kojem je mladi pjevač utjelovio upravo nju i s tom transformacijom odnio pobjedu u prvoj ovosezonskoj epizodi koja je emitirana u nedjelju navečer.
Na svom Instagram profilu Melody je podijelila isječak Amarove izvedbe, kojom je oduševio publiku i žiri. Amaro je u showu zablistao u transformaciji u španjolsku pjevačicu, donijevši na pozornicu snažnu energiju, uvjerljivu imitaciju i upečatljiv scenski nastup.
Njegova izvedba očito je impresionirala i samu Melody. Pjevačica je video podijelila sa svojim pratiteljima uz emotikone srca i zastavu Hrvatske, dajući do znanja koliko joj znači što je njezin lik i glazba predstavljena na velikoj televizijskoj pozornici.
Zanimanje za nastup nije ostalo samo na domaćoj publici. Kako je otkrila sama Melody, o Amarovoj transformaciji raspisali su se i španjolski mediji.
Amaro je inače novo ime u ekipi showa “Tvoje lice zvuči poznato”, a iako dolazi iz Ljubljane, glazbom je već godinama povezan s publikom diljem regije.
Podsjetimo, Melody je prošle godine predstavljala Španjolsku na Eurosongu s pjesmom “Esa diva”.
