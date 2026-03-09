Obavijesti

Show

Komentari 0
ODUŠEVILA SE

Španjolska pjevačica podijelila pobjedničku transformaciju iz showa 'Tvoje lice zvuči poznato'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Španjolska pjevačica podijelila pobjedničku transformaciju iz showa 'Tvoje lice zvuči poznato'
7
Foto: Luka Dubroja

Mladi pjevač iz Ljubljane David Amaro zablistao je u prvoj epizodu showa kao španjolska zvijezda Melody i osvojio publiku i žiri, a njegov nastup privukao je pažnju španjolskih medija, ali i same pjevačice

Admiral

Pjevačica Melody reagirala je na nastup Davida Amara u popularnom showu “Tvoje lice zvuči poznato”, u kojem je mladi pjevač utjelovio upravo nju i s tom transformacijom odnio pobjedu u prvoj ovosezonskoj epizodi koja je emitirana u nedjelju navečer.

Na svom Instagram profilu Melody je podijelila isječak Amarove izvedbe, kojom je oduševio publiku i žiri. Amaro je u showu zablistao u transformaciji u španjolsku pjevačicu, donijevši na pozornicu snažnu energiju, uvjerljivu imitaciju i upečatljiv scenski nastup.

Foto: Instagram/Schreenshoot
PJEVAČ ODUŠEVIO Evo tko je David Amaro: Odnio je pobjedu u 1. epizodi TLZP-a
Evo tko je David Amaro: Odnio je pobjedu u 1. epizodi TLZP-a

Njegova izvedba očito je impresionirala i samu Melody. Pjevačica je video podijelila sa svojim pratiteljima uz emotikone srca i zastavu Hrvatske, dajući do znanja koliko joj znači što je njezin lik i glazba predstavljena na velikoj televizijskoj pozornici.

Zanimanje za nastup nije ostalo samo na domaćoj publici. Kako je otkrila sama Melody, o Amarovoj transformaciji raspisali su se i španjolski mediji.

Foto: Instagram/Schreenshoot

Amaro je inače novo ime u ekipi showa “Tvoje lice zvuči poznato”, a iako dolazi iz Ljubljane, glazbom je već godinama povezan s publikom diljem regije.

Podsjetimo, Melody je prošle godine predstavljala Španjolsku na Eurosongu s pjesmom “Esa diva”.

Foto: Luka Dubroja
ODUŠEVIO ŽIRI I PUBLIKU Pogledajte nastup Davida koji je pobijedio u 1. epizodi TLZP-a
Pogledajte nastup Davida koji je pobijedio u 1. epizodi TLZP-a

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Za njima su 90-ih uzdisali mnogi: Evo gdje su danas i kako izgledaju zvijezde Baywatcha
NEKADAŠNJE SEKS BOMBE

FOTO Za njima su 90-ih uzdisali mnogi: Evo gdje su danas i kako izgledaju zvijezde Baywatcha

Serija 'Spasilačka služba' izvorno se prikazivala od 1989. do 1999. Glumačku ekipu su predvodili David Hasselhoff i Pamela Anderson, a sada se sprema i nova sezona koja će se emitirati na Foxu!
Evo što će u ponedjeljak biti u vašim najdražim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će u ponedjeljak biti u vašim najdražim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 9, ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Katarina sve shvaća - Nikola je otac Zorinog djeteta!
NAPETA NOVA EPIZODA

Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Katarina sve shvaća - Nikola je otac Zorinog djeteta!

U novoj epizodi 'Divljih pčela' od 20.15 na RTL-u će Katarina načuti što Nikola i Zora razgovaraju...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026