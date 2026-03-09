Obavijesti

Show

Komentari 0
PJEVAČ ODUŠEVIO

Evo tko je David Amaro: Odnio je pobjedu u 1. epizodi TLZP-a

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
Evo tko je David Amaro: Odnio je pobjedu u 1. epizodi TLZP-a
8
Foto: Luka Dubroja

David Amaro se u prvoj epizodi emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' transformirao u Melody te izveo pjesmu 'Esa Diva'. To mu je osiguralo i pobjedu

Admiral

U nedjelju je počela nova, 10. sezona emisije 'Tvoje lice zvuči poznato', a pobjedu je odnio David Amaro koji je osvojio žiri i publiku svojom transformacijom u prošlogodišnju eurovizijsku zvijezdu 'Melody'. Na pozornici je izveo pjesmu 'Esa Diva', a nakon nastupa je žiri imao samo riječi hvale za njega. 

SLOVENSKI PJEVAČ ODUŠEVIO ŽIRI David Amaro pobijedio u prvoj epizodi nove sezone 'TLZP-a!'
David Amaro pobijedio u prvoj epizodi nove sezone 'TLZP-a!'

Njegov nastup osigurao mu je i pobjedu, i to prvu u ovoj sezoni popularne emisije, a njegova nagrada ide udruzi 'Nova budućnost' iz Samobora. David je nakon pobjede rekao kako je siguran da nagrada ide u prave ruke. 

POGLEDAJTE NASTUP: 

Oglasio se i na društvenim mrežama i zahvalio se svima na komentarima. 

PODIGLA SVE NA NOGE Iva Ajduković dirnula je žiri kao Gabi Novak u 'Tvoje lice zvuči poznato': 'Bog ti je dao taj glas'
Iva Ajduković dirnula je žiri kao Gabi Novak u 'Tvoje lice zvuči poznato': 'Bog ti je dao taj glas'

- Iskreno, u posljednih godinu dana sam se malo smirio pa je ovaj show baš šok za moj sistem. Pogotovo ovaj nastup! Čeka nas još 12 epizoda. Bit će tu svega i svačega, siguran sam - napisao je. 

Tko je David Amaro? 

Pjevač je rođen u Sloveniji, a glazbeni put započeo je već s 12 godina kada je snimio svoju prvu pjesmu. Usavršavao se u Manchesteru, nastupao s gospel zborom Manchester Inspirational Voices te kao prateći vokal grupe Take That na turneji po Velikoj Britaniji, a publika ga poznaje i po nastupima u televizijskim formatima. David se 2023. godine natjecao i u showu 'Superstar' 

Unazad godinu dana posvećen je vlastitom koncertnom projektu pod nazivom AMAROMANTIKA, a sad se upustio u avanturu zvanu 'Tvoje lice zvuči poznato'. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo koliko karata je Cetinski prodao za novosadski koncert
POZADINA OTKAZANOG KONCERTA

Evo koliko karata je Cetinski prodao za novosadski koncert

Pjevač je objasnio da je za njega otkazivanje stvar poštovanja prema žrtvama, nakon što je saznao da je SPENS 90-ih služio kao logor za hrvatske branitelje i civile. Ipak, brojke pričaju drukčiju priču
Cetinski se premišljao i otkazao koncert: Prije 14 godina nije ga smetalo što se događalo '90-ih
'DOVEDEN SAM U TEŠKU SITUACIJU'

Cetinski se premišljao i otkazao koncert: Prije 14 godina nije ga smetalo što se događalo '90-ih

Tony Cetinski oglasio se uoči koncerta u Novom Sadu, u hali koja je tijekom '90-ih služila kao logor za hrvatske zarobljenike. Cetinski je rekao da se rijetko našao pred tako teškom odlukom i zatražio mišljenje publike
Evo koliko bivši bend Maje Šuput traži za nastup na svadbi
DOZNAJEMO

Evo koliko bivši bend Maje Šuput traži za nastup na svadbi

Joy ima sedam članova. Na mjestu bubnjara danas je Danijel Mateković. Na klavijaturama su Hrvoje Hržica i Damir Ridjan, na bas gitari Vedran Klemenčić, a pjevaju Estera Strmečki i Alen Bičević

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026