Evo tko je David Amaro: Odnio je pobjedu u 1. epizodi TLZP-a

U nedjelju je počela nova, 10. sezona emisije 'Tvoje lice zvuči poznato', a pobjedu je odnio David Amaro koji je osvojio žiri i publiku svojom transformacijom u prošlogodišnju eurovizijsku zvijezdu 'Melody'. Na pozornici je izveo pjesmu 'Esa Diva', a nakon nastupa je žiri imao samo riječi hvale za njega.

Njegov nastup osigurao mu je i pobjedu, i to prvu u ovoj sezoni popularne emisije, a njegova nagrada ide udruzi 'Nova budućnost' iz Samobora. David je nakon pobjede rekao kako je siguran da nagrada ide u prave ruke.

POGLEDAJTE NASTUP:

Oglasio se i na društvenim mrežama i zahvalio se svima na komentarima.

- Iskreno, u posljednih godinu dana sam se malo smirio pa je ovaj show baš šok za moj sistem. Pogotovo ovaj nastup! Čeka nas još 12 epizoda. Bit će tu svega i svačega, siguran sam - napisao je.

Tko je David Amaro?

Pjevač je rođen u Sloveniji, a glazbeni put započeo je već s 12 godina kada je snimio svoju prvu pjesmu. Usavršavao se u Manchesteru, nastupao s gospel zborom Manchester Inspirational Voices te kao prateći vokal grupe Take That na turneji po Velikoj Britaniji, a publika ga poznaje i po nastupima u televizijskim formatima. David se 2023. godine natjecao i u showu 'Superstar'

Unazad godinu dana posvećen je vlastitom koncertnom projektu pod nazivom AMAROMANTIKA, a sad se upustio u avanturu zvanu 'Tvoje lice zvuči poznato'.