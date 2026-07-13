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NOVA BIOGRAFIJA

'Spavao je s više od 1800 žena, a njegova veza s maloljetnicom gadila se ostalim Stonesima'

Piše Magdalena Mucić,
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'Spavao je s više od 1800 žena, a njegova veza s maloljetnicom gadila se ostalim Stonesima'
Foto: Privatni album/kolaž
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U novoj biografiji Rolling Stonesa, novinar Bob Spitz piše kako je najveći romantičar bio Keith Richards, dok je oženjeni Bill Wyman podivljao kad se pridružio bendu; toliko da je bio u vezi s 13-godišnjakinjom

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Nova biografija o Rolling Stonesima izazvala je veliku pozornost zbog šokantnih tvrdnji o privatnim životima članova benda, uključujući navod da je bivši basist Bill Wyman prestao brojati svoje seksualne partnerice nakon što je dosegao brojku od 1800. Prema knjizi 'The Rolling Stones: The Biography' novinara Boba Spitza, legendarni glazbenici su u poznijim godinama tijekom jednog razgovora uspoređivali s koliko su žena spavali tijekom života.

- Kada su već bili stariji, Bill Wyman, Keith Richards i Mick Jagger okupili su se kako bi procijenili s koliko su žena spavali tijekom godina. Brojke su bile zapanjujuće - kazao je Spitz. 

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- Bill je prestao brojati na otprilike 1800. Vodio je dnevnik u koji je zapisivao ime svake žene s kojom je proveo noć. Mick je smatrao da je njegov broj u stotinama, dok je Keith na prste izbrojao četiri. Kada se govori o njima kao o promiskuitetnom bendu, stvari ipak treba staviti u pravi kontekst. Keith, koji je slovio za najvećeg 'zločestog dečka', na kraju se pokazao najromantičnijim članom Rolling Stonesa - otkrio je novinar i doveo u pitanje dugogodišnje vjerovanje javnosti da je Keith Richards bio najveći ženskaroš u bendu. Umjesto toga, Spitz opisuje Wymana kao člana koji je bio bez premca u zavođenju. U knjizi detaljno opisuje i njegovo navodno ponašanje tijekom turneja.

Wyman, treći slijeva

- Bill Wyman je znao reći da ne može zaspati sam. Svake bi večeri među publikom tražio najljepše mlade žene koje su stajale bliže pozornici. Pokazao bi na jednu ili dvije, a jedan od članova tehničke ekipe pozvao bi ih iza pozornice - otkrio je Spitz za časopis OK! i dodao kako je Wyman bio najstariji član benda i k tome oženjen. 

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- Nakon što se pridružio grupi potpuno se prepustio takvom načinu života. Bez ikakve sumnje bio je najpromiskuitetniji od svih članova Rolling Stonesa - tvrdi autor koji se u knjizi osvrće i na Wymanov kontroverzni brak s maloljetnom Mandy Smith. Spitz piše kako je ta veza dovela do trzavica unutar benda, da su mu ostali članovi održali predavanje te da je Mick Jagger bio zgrožen. Jagger je u tom trenutku imao kćeri starije od Smith. Naime, Wyman je sredinom 80-ih bio u vezi s 13-godišnjom djevojčicom. On je tada imao 47 godina. Kada je Mandy napunila 16, veza je postala javna, a 1989. su se vjenčali jer je Mandy postala punoljetna. Razveli su se 1993. godine. 

Prema pisanju lista San Diego Union-Tribune, Wyman je kasnije priznao da žali zbog tog braka.

- Rock zvijezdama se takve stvari često opraštaju. Kao biograf ja im ne mogu progledati kroz prste. Žao mi je, ali imam odgovornost pisati o tim stvarima kada ih istražujem - zaključio je Spitz.

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