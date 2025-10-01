Obavijesti

SNIMLJEN JE I SPOT

Špica o kojoj svi pričaju konačno je opjevana: Ellen Vanjorek i Miro Čabraja imaju novi hit

Foto: HRT

TikTok zvijezde postale su prava senzacija na društvenim mrežama. Spot za pjesmu snimljen je na samoj Špici, odmah nakon jedne 'live' emisije, a u njegovom stvaranju sudjelovali su brojni fanovi istoimene emisije.

Subotnja šetnja centrom Zagreb poznata kao Špica, postala je gotovo pravi brend. Mnogi od nas jedva čekaju buđenje i odlazak na Špicu. Dvije TikTok zvijezde, koje viđamo gotovo svake subote, TV voditelj Miro Čabraja i mlada TikTok senzacija Ellen Vanjorek sada ne samo da su je opjevali, već su i snimili spot za 'Špicu!'

Foto: HRT

'Od svih gostiju koji su prošli kroz Zagrebačku Špicu, Ellen je definitivno netko tko je napravio najviše hajpa na društvenim mrežama. Bila je najviralnija na našim profilima, a s obzirom na to da se bavi pjevanjem, logičan slijed bio je da upravo nju pitam da bude gošća u našoj pjesmi. Ellen je pristala i jako sam sretan zbog toga' - istaknuo je Miro Čabraja.

Glazbenu produkciju pjesme 'Špica' potpisuje Natko Smoljan, dok je tekst djelo poznatog autora Jure Blaževića također iz Connecta. 

- Kroz nekoliko sastanaka s Natkom došli smo do verzije koja mi se najviše svidjela. Taj proces bio je iznimno zanimljiv, a moram priznati da Natko zaista zna napraviti pjesmu upravo onakvu kakvu želite, a da vam pritom savršeno pristaje - dodaje Miro.

Spot za pjesmu snimljen je na samoj Špici, odmah nakon jedne live emisije, a u njegovom stvaranju sudjelovali su brojni fanovi emisije. 

- Htio sam da spot bude takav da svatko tko voli Špicu može biti na neki način i njezin dio - istaknuo je Miro.

TikTok zvijezda Ellen Vanjorek ističe da joj je suradnja s Mirom posebno draga: 'Miro i ja se dugo poznajemo i družimo. Još kad me prvi put pozvao na Špicu, kad je tek krenuo s tim projektom, odmah sam se zaljubila u ono što je stvorio i bila sam jako ponosna na njega. Par mjeseci kasnije, nakon te prve Špice, snimila sam svoj prvi hit ‘Elita’, a Miro me ponovno pozvao da dođem i izvedem pjesmu. Tada smo svi na Špici doslovno ‘izgrmili’. Volim Miru, volim Špicu i vjerujem da je baš zato odlučio da zajedno snimimo naš zajednički hit. Sigurna sam da ovo neće biti naša posljednja suradnja.'

Treća sezona popularne multimedijalne emisije 'Špica', koja se emitira na HRT-u i društvenim mrežama, ušla je s velikim novitetima, izazovima i igrama koje je osmislio sam autor i voditelj emisije, Miro Čabraja.  Tim emisije s nestrpljenjem iščekuje reakcije publike i komentare gledatelja. Ako volite glazbu, viralne TikTok zvijezde i dozu zabave, ovo je hit koji jednostavno ne smijete propustiti!

Foto: HRT

