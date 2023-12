Splićanka ljuta zbog cijena na Adventu: 'Znate li koliko su me tražili za stol za Cetinskog?'

Tony Cetinski održao je u subotu navečer koncert u Splitu u sklopu Adventa na Prokurativama, ali čini se kako nisu svi uživali. Tako je jednu Splićanku razljutila cijena rezervacije stola, javlja Slobodna Dalmacija.

Kako je ispričala, jako se veselila koncertu Cetinskog, dodala je i kako je pjevača išla slušati zajedno s prijateljicama, no da je na kraju završila ljuta.

- Kupile smo karte koje su u pretprodaji koštale 20 eura, a na dan koncerta 25 - ispričala je i dodala kako je jutro prije koncerta otišla do Prokurativa pitati postoji li mogućnost da rezervira stol.

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

- Konobar mi je odgovorio da nema problema i da to košta 90 eura. Pitam ga što dobivamo za tih 90 eura, on mi odgovara: 'Ništa!' Rezervaciju. Možete li u to vjerovati? - požalila se.

Zatim je, kaže, saznala od drugog konobara tijekom koncerta, da je mogla rezervirati stol uz uvjet da kupi dvije boce vina.

- Ujutro mi onaj nije tako rekao. Svakako, mi na kraju, za naše uredno kupljene ulaznice, nismo mogle stati gdje smo htjele, nego samo u prolaze iza svih stolova i ispod arkada - rekla je.

Poručila je i da je kasnije požalila što nisu kupile ulaznicu za klizanje za koju bi odvojile sedam eura, jer su se tako mogle klizati, ali i iz bolje pozicije vidjeti koncert.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Ipak, nije mi žao što smo došle jer stvarno volimo Tonyjeve pjesme i on je vrhunski glazbenik - rekla je.