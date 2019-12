Spotove snimao pet minuta da ga purgeri ne bi gnjavili danima

Gust dim stare istrošene peći izlazio je kroz vrući dimnjak kad se rodilištem čuo glasan plač malenog dječaka koji nije znao da će hrvatskoj glazbi promijeniti smisao i značenje. Da će pomaknuti tračnice naših života i svojim pjesmama 'voziti' nas u bolje sutra.

Velikan hrvatske glazbene scene Oliver Dragojević rodio se kao peto dite Mate i Kate 7. prosinca davne 1947., i to u zgradi škole 'Natko Nodilo' u kojoj je tad bilo rodilište. Danas bi proslavio 72. rođendan.

Ime je dobio po Oliveru Twistu. Prve godine života proveo je u Veloj Luci, a iz nje se s obitelji preselio u Split kad je njegov otac dobio posao pilota u Lučkoj kapetaniji dok je majka u to doba radila u Banovini, tadašnjoj Komandi mornarice kao čistačica. Živjeli su skromno. S tri godine roditelji su Olivera i dvije godine starijeg brata Aljošu ostavljali same kod kuće kako bi oni zaradili koji dinar.

- Aljoša i ja smo doma sami kuvali. Poštenije je reći da je Aljo kuva, a ja san sprema i pomagao oko sudi. Bilo je to gadno vrime, malo pinez, malo spize. Kad san bija mali i kad bi me pitali šta ću biti kad naresten, govorija san mesar - rekao je Oliver. No put i talent odveli su ga puno dalje od zamišljene dječačke želje. S glazbom se prvi put susreo kao petogodišnjak kad je od oca dobio usnu harmoniku, dok je prvu gitaru dobio s deset godina. Otac ju je kupio na kredit.

U duetu s Aljošom prvi put nastupio je 1957. na Radio Splitu. Prijavili su se na radijsko natjecanje i pjevali 'Diana'. Zapazio ga je i Zdenko Runjić, koji ga je potaknuo da nastupi na Splitskom festivalu s pjesmom 'Picaferaj', koja je na kraju doživjela fijasko. Bio je razočaran, pa je otišao svirati u Njemačku, Švedsku, Švicarsku te Francusku.

No volio je Velu Luku kao i Split. Veze iz djetinjstva ostale su čvrste i kasnijih godina, smatra Zlatko Gall. Izdržale su i kad je 'rojenu valu' kao glazbeni gastarbajter zamijenio za europske pozornice i bolje hotele. Održale su se i dok je palio i žario pozornicom na Prokurativama kao prvo grlo 'dalmatinske šansone' te u devedesetima kad je, nakon 'Cesarice', postao zvijezda.

- Istina da Oliver sve do ‘Cesarice’ nije bio zvijezda, koja može rasprodati sportske dvorane i imati više od pet tisuća ljudi na koncertu. Nakon te pjesme kao da je ‘naplatio’ za sve što je radio - kaže Vesna. U domovinu se vratio sa 62 kilograma, pa se pridružio Dubrovačkim trubadurima.

Te 1973. upoznao je Vesnu, koja je radila u dubrovačkoj bolnici. Oliver je tad imao djevojku, ali Vesnu je po cijele dane slijedio po Dubrovniku. Ljubav se rodila, pa su se vjenčali godinu dana nakon. Život im nije bilo lak, ali imali su jedan drugog. Na splitskim Gripama, u mirnoj ulici, živio je Oliver. Njih 11 i pas vučjak u stanu od 90 kvadrata.

- Oliver je bio omiljen među susjedima. Uvik bi lipo pozdravija. Često je tu u dvoru s dicom igra nogomet. Uvik je bija vesel. Nije se ponaša ka neka zvijezda - priča Oliverova susjeda. Provodio je u Veloj Luci svako ljeto, znao je s Vesnom biti na brodu od jutra do mraka. Uz ribolov bila je neizostavna pjesma.

- Volin pivat i prava je istina da iskoristin svaku priliku za zapivat, ali i zasvirat. Ima pravilo što ga se držim: mora mi se baš ‘tit pivat, moran u pivanju baš guštat. I znaš li di je problem? U tome što mi se piva uvik! Posebno liti kad na brodu ili u Veloj Luci naleti klapa i kad iz gušta potegneš do rano ujutro - pričao je.Oliver je bio vrlo jednostavan u snimanju spota, bitnije mu je bilo da publika prihvati pjesmu. Ugledni autor i redatelj svih Oliverovih spotova bio je Žare Batinović.

- Sićan se da se oduševija radit sa mnom i Poljom zato što smo brzo radili i nismo ga gnjavili. Naš prvi spot Poljo i ja smo snimali nekoliko dana loveći dobre kadrove na jedrilici oko Visa. Oliver nam je u spotu trebao samo tridesetak sekundi, i to ne da pjeva nego da sjedi na skalinama. Pozvali smo ga na snimanje i odradili posao u pet minuta. Nije mogao vjerovati da smo gotovi i, sve dok nismo spakirali opremu u auto i otišli na trajekt, bio je uvjeren da je riječ o zezanju ili ‘skrivenoj kameri’. Kad je shvatio da je to zaozbiljno, oduševio se i rekao: ‘Uvik ćemo raditi skupa jer za ovi spot ‘purgeri’ bi me gnjavili barem dva dana’ - kaže Žare, koji trenutačno traži način kako završiti ono što je Oliver počeo dok je bio živ. Završava spot za pjesmu 'Kad sam nasamo s njom'.

- On te napuni energijom. Da više ništa u životu ne napravim, ponosan sam na ono što sam napravio s njim. Bio bih budala da nisam - smatra Žare. Iako je spotove snimao brzo, biranje pjesama za albume ipak je trajalo dulje. Oliver je mjesecima “skupljao” materijal za novi album, a Vesna tvrdi da je u jednom trenutku broj “ponuda” premašio tristotinjak skladbi.

- Oliver, znajući da je primjerice hit ‘Trag u beskraju’ bila skladba anonimnog autora, pomno je preslušavao i mnoge pjesme nepoznatih skladatelja - pričala je Vesna o pjesmama s albuma “Vridilo je”. Skroman dječak postao je simbol Dalmacije, ostavivši svima nama nešto neprocjenjivo. Najvažnije lekcije ostavio nam je u svojim pjesmama u kojima govori o ljubavi, sreći, Dalmaciji, tuzi i boli.

- Težak život čovjeka namuči, ali i nauči: nikome se ne treba rugati, nikome suditi, nikome zlo činiti, nikome odmoći, uvijek pomoći - isticao je Oliver. Slava mu nije udarila u glavu. Ostavio je neizbrisiv trag, a 2010. Oliver je u jednom intervjuu otkrio da ima jednu neispunjenu želju, a to je da napravi pjesmu za koju bi znao cijeli svijet. Ne da svijet zna jednu njegovu pjesmu nego ga je svijet pratio u stopu. Na njegovim nastupima po Americi, Australiji te diljem Europe dolazilo je na tisuće obožavatelja, o njegovu odlasku pisali su svjetski mediji.

Bio je 'normalan čovik', kako bi Splićani rekli. Tako malen, ali zapravo golem detalj koji govori kolika je njegova jednostavnost bila u njegovoj veličini. Ne postoji nagrada koju nije osvojio, zvijezde koju nije dosegnuo, no Oliver za time nikad nije 'grizao', uvijek je bio sretan što može raditi ono što voli, što može osvojiti srca pjesmama, a najveće i prave ljubavi bile su mu i ostat će more i Vesna koja je uz njega bila do posljednjih trenutaka.

U čast pjevačevu rođendanu u Splitu će 7. prosinca nastupiti Gibonni, Petar Grašo, Stjepan Hauser, Antonio Serrano, Elvis Stanić, Dupini i drugi. Splitska Spaladium Arena pjevat će Oliverove hitove na koncertu pod nazivom 'Vridilo je'.

- Oliver je, još kad je ležao u bolnici, planirao taj koncert. Toliko mu je to bilo stalo. Sad ćemo ispuniti njegovu želju i sve što bude otpjevano u Spaladiumu bit će po njegovu izboru - otkrio je Gibonni.

