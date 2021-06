Annie Šukunda Gavrilović (31) javnosti je najpoznatija kao Miss Supranational. Tu je laskavu titulu osvojila prije četiri godine. No ona je mnogo više od lijepog lica s izbora za miss. Friško udana Annie je pasionirana igračica stolnog tenisa, instruktorica fitnessa, djevojka koja se ne libi skočiti bungee s Masleničkog mosta, pomajka troje djece koja se uskoro nada postati majkom, ali i vrsna šahistica. Na zajedljive komentare koji su se o toj njezinoj strasti pojavili u javnosti ima spreman odgovor.

- Ja igram šah od treće godine, pročitala sam neki smiješan komentar da se ne bih znala snaći sama sa sobom na jedan dan, naime ja živim sama sa sobom od djetinjstva, ja sam dijete rata, pa i u Zagrebu do tridesete godine. Drugi zanimljiv komentar je bio da ne bih znala složiti figure na ploči. Figure sam znala složiti kad sam imala dvije godine, osvajala sam prvenstva do petnaeste godine i također registrirala sam se u našem šahovskom savezu kao samostalni igrač da dobijem natrag svoj rejting, a tko zna, možda ću osnovati i svoj klub. Ne želim puno pričati o budućnosti, više volim napraviti nešto, pa onda govoriti - rekla nam je Annie.

U jednom intervjuu rekla je da bi bila spremna odigrati meč s velikim Garijem Kasparovom.

- Pa gledajte uskoro će biti neki veliki turnir u Zagrebu, pa tko zna. No koliko ja znam gospodin Kasparov ne dolazi u Hrvatsku, pa bi to bilo teško organizirati. Vjerojatno bih izgubila, ali da bih odigrala meč, to svakako. Evo, vi organizirajte i ja dolazim - smije se Annie i dodaje: - Imam stvarno tu crtu. Roditelji su mi bili prvaci bivše Jugoslavije, imaju školu šaha, izuzetno su nadareni, nije samo da se kačim na njihovo perje, nebrušeni sam dijamant po tom pitanju, a koliko velik tek ćemo vidjeti. To je moja velika strast. Ono nešto u malom mozgu što me uvijek bocka i interesira. Nekako je mirniji hobi od adrenalinskih sportova kojima sam u posljednje vrijeme bila sklona - ispričala nam je Annie.

Želja joj je, kaže, skočiti padobranom.

- Nisam nikad, išla sam na rafting, išla sam na bungee, skok padobranom je nešto što nisam učinila, a želim to. Moj sada već suprug je skakao, pa tko zna možda ćemo skupa to učiniti.

13 godina starijem suprugu Miroslavu (44) privuklo ju je to što su karakterno potpuno različiti.

- Mislim da se suprotnosti privlače. Ja sam dosta onako na van distancirana, hladna, a on ima tu toplinu. Vidi se na njemu da je dobar čovjek. Ja oko sebe nikad nisam imala ljude za koje na prvom mjestu nisam mislila da su dobri ljudi, a onda potom sve ostalo - otkrila nam je Annie.

Svoje vjenčanje pamtit će po mnogo smiješnih gafova.

- Što od strane nas, što od strane kumova. Zaista je to bio jedan lijep dan. Bilo nas je samo četvero, ali najzanimljiviji trenutak je bio kad smo već stali pred matičara i shvatili da je kum ostavio prstenje u autu. Svi smo se grohotom nasmijali, a on je morao je trčati do auta - ispričala nam je Annie.

Na komentare o velikoj razlici u godinama, Annie samo odmahuje rukom.

- Da... Zamislite, stariji je čak 13 godina. Od davnina su se muškarci ženili za žene koje su mlađe desetak godina. Pa i dan danas, što kod nas, što u svijetu... Znate li tko gleda na to tako? Gledaju ljudi koji su sami neostvareni, koji traže što će reći, traže materijala, bilo da osoba je nekako istaknuta radi fizičkog izgleda ili društvenog statusa, ljudi će uvijek nešto što će komentirati - rekla nam je Annie.

Sad kad su se vjenčali, spremna je i na proširenje obitelji.

- S obzirom da smo godinu dana bili zaručeni, nekako smo rekli, hajde idemo uploviti u bračnu luku, a dogodine, kad uvjeti dozvole da napravimo svadbu, nešto što sam cijeli život čekala, planirala kad i ako dođe ta osoba i eto srećom, meni ju je Bog poslao u život. Meni su, naime, dijete i brak malo veća odgovornost. Moji roditelji su dugo rastavljeni i ja sam gledala na to tako da, ako bih danas - sutra imala dijete, ne bih ga začinjala prije nego što uđem u brak, tako da, brak je promijenio to pitanje, pa sad po tom pitanju možemo biti opušteni, pa ako se dogodi, daj Bože... Izuzetno bih htjela potomka - rekla nam je.

Annie nije važno hoće li dijete biti muško ili žensko.

- Svejedno je, bitno da je zdravo. Može i dvoje. Odjednom - kaže.

U planu je i bračno putovanje na koje će povesti i troje djece iz suprugovog prvog braka.

- Idemo svi skupa kao obitelj. Putujemo u Dubai. Nismo dugo bili svi skupa. Medo ima troje djece od 11, 7 i 6 godina - rekla nam je Annie.

U ulozi pomajke se lakoćom snašla, život ju je, kaže, dobro pripremio na to. No ne voli da ju se zove pomajkom, to joj, kaže, nekako strogo zvuči.

- Ja sam odrasla s troje puno mlađe djece, iz drugog braka moje mame. Više sam tu za njih kao prijatelj, ali mogu reći i da me djeca vole, to mi je najvažnije. Isto kao doma kod mame, mene slušaju kod nas doma - kaže Annie i dodaje: - Ja imam očuha i naš odnos je klimav, baš zbog toga sam pažljivija i više taktična, emotivnija. Djeci treba prići na nenametljiv, topao način, odrediti neke svoje granice poštovanja da toj djeci budete oslonac i učitelj, ali nikada kao netko tko nešto forsira da uči, već netko na koga se ugledati - ispričala nam je.

Što se poslovnih planova tiče, njih je mnogo.

- Upravo pripremam zadnji ispit iz ekonomije poduzetništva. Iza toga pokrećem nešto svoje, na jesen planiram pokrenuti svoju modnu liniju za životinje. Planiram pokrenuti online trgovinu koja bi se bavila modnim dodacima za ljubimce, međutim to ne bi bile šivane krpe, već dizajnerska linija i u svakom vidu bi imala sve ono što ide uz to - otkrila nam je Annie.

Na kraju nam je Annie prokomentirala i beskrajne rasprave na račun njezinih estetskih zahvata.

- Ja vam te komentare ne čitam. To vam je prvo pravilo kad ste javna osoba ili kad vas stavljaju u situaciju da se bavite javnim poslom, da komentare ne čitate. Negativan komentar nikad neće staviti netko tko je korektna osoba. Da je najljepši članak, da je najljepša priča, ljudi će uvijek naći nešto što će pisati, tako da me komentari uopće ne zanimaju.

Annie je nakon pobjede na izboru 2017. korigirala nos i grudi.

- Tad sam to učinila iz estetskih razloga, no sad sam otišla korigirati nos iz zdravstvenih razloga jer mi je prvim zahvatom nastala devijacija koju sam morala ispraviti jer je izazivala migrene, a uz to smo i zategnuli crte lica, neki to zovu mačje oči - kaže nam Annie i dodaje: - To je srednji face lift koji se savjetuje ženama koje su mlađe ili srednje dobi kako se ne bi ispravljale bore, to je trajno rješenje kako da se ti dijelovi istaknu bez da se ide svakih 6 mjeseci na korekcije koje koštaju. Zadovoljna sam s tim što sam napravila, kao i moj liječnik koji je svjetskog glasa. Štoviše, u više navrata je istaknuo da sam mu ja jedan od top pacijenata, kao i ljudi diljem svijeta koji rade iste operacije, koji imaju isti pojam toga kako bi to trebalo izgledati, a što o tome misle oni koji nemaju pojma o tome, mene to stvarno ne dotiče - zaključila je Annie.