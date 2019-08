Srpska voditeljica doživjela je infarkt dok se sunčala na plaži

Srpska voditeljica Jovana Jeremić (29) doživjela je blaži oblik srčanog udara, prenose srpski mediji. Javnost ju je upoznala nakon što je dobila angažman na jednom od najpopularnijih projekata - realityju Parovi.

Foto: Privatni album

Za srpski medij Alo, Jovana je otkrila kako nije imala nikakve simptome. Opušteno je uživala na plaži čitajući knjigu.

- Doživjela sam blaži oblik infarkta, koji, na svu sreću, nije ostavio nikakve posljedice. Nije mi bilo ni na kraj pameti da bi mi se tako nešto moglo dogoditi. Sunčala sam se čitajući knjigu i u jednom trenutku mi je postalo pakleno vruće, pa sam otrčala do mora i skočila. Odjednom mi je pozlilo, počela sam se gušiti. Strašna bol u prsima me paralizirala, ostala sam bez zraka - priča voditeljica.

Foto: Privatni album

Najveća joj je podrška njezin suprug koji je brzo reagirao te joj dao umjetno disanje.

- Suprug je primijetio da se nešto događa sa mnom, izvukao me iz mora, dao mi umjetno disanje i odmah odvezao u bolnicu. Rekli su mi da je to bio zastoj srca jer sam pregrijana skočila u hladno more. Odradili su mi sve potrebne analize i dobila sam terapiju koju redovno pijem. Eto, sve je dobro, zahvaljujući mom mužu. On mi je spasio život, a ja sam njemu pokvarila odmor - otkrila je Jovana za Alo.