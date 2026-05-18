Stamos se prisjetio Sageta: 'Bio bi to sjajan rođendan. Fališ mi'

Glumac John Stamos na društvenim se mrežama prisjetio svojeg dugogodišnjeg prijatelja i kolege, Boba Sageta, koji bi u nedjelju proslavio 70. rođendan. Stamos je objavio niz fotografija sa Sagetom, među kojima je i ona koju je opisao kao 'posljednju' zajedničku. Na njoj njih dvojica poziraju zajedno sa svojim suprugama.

- Nekada smo si priređivali sjajne rođendanske zabave. Tvoja 70. bi bila epska. Nedostaješ mi i volim te - napisao je Stamos u objavi.

Među ostalim fotografijama našle su se i one iz vremena "Pune kuće", na kojima Stamos, koji je glumio šogora Jesseja Katsopolisa, svira gitaru dok Saget u smokingu pjeva. Tu su i blizanke Mary-Kate i Ashley Olsen s tamburinima, kao i Dave Coulier, koji je utjelovio ujaka Joeyja.

Stamosova objava potaknula je brojne izraze sućuti i ljubavi. Candace Cameron Bure, koja je u seriji glumila Sagetovu kćer D.J. Tanner, komentirala je objavu s tri emotikona crvenog srca. Javio se i filmski redatelj Brett Gursky s porukom "Sretan 70. rođendan, Bob", dok je glumica Darcy Rose Byrnes napisala: "Šaljem vam svima toliko ljubavi."

Obožavatelji su se prisjetili Sageta kao "američkog oca", aludirajući na njegovu ulogu samohranog oca triju kćeri u "Punoj kući" nakon što mu je supruga Pam preminula u prometnoj nesreći.

Prijateljstvo koje je preraslo u bratstvo

John Stamos i Bob Saget upoznali su se na snimanju serije "Puna kuća" koja se emitirala od 1987. do 1995. godine. Iako su na ekranu bili obitelj, Stamos je na komemoraciji za Sageta priznao da se na početku nisu najbolje slagali.

​- Nismo se baš slagali kad smo obojica počeli s "Punom kućom" - rekao je tada Stamos, dodavši: 'Imali smo svakako različite stilove glume i načine na koje smo pristupali svakoj sceni. No, nije dugo trebalo da se nađemo na pola puta i počnemo se profesionalno i kreativno poštovati kako su godine prolazile.'

Njihovo prijateljstvo postalo je neraskidivo i nastavilo se i tijekom snimanja nastavka serije, "Punija kuća". Stamos je često isticao koliko mu je Saget bio podrška u najtežim životnim trenucima, posebno nakon smrti roditelja.

​- Bio je tu za mene kao nitko drugi. Pričao je proste viceve i govorio o sebi dok je vodio sprovod moga oca. Bio je tu kroz razvode, smrti, očaj i mračne dane. Bio je tu kroz ljubav, brak, dijete i svijetle trenutke. Bio je moja životna linija - prisjetio se Stamos.

Smrt koja je šokirala svijet

Bob Saget pronađen je mrtav u svojoj hotelskoj sobi u Orlandu na Floridi 9. siječnja 2022. godine. Imao je 65 godina. Obdukcijski nalaz otkrio je da je preminuo od teške traume glave, vjerojatno uzrokovane padom, pri čemu je zadobio višestruke prijelome lubanje. Njegova iznenadna smrt šokirala je svijet, a Stamos je tada izjavio da je "slomljen, uništen" i u "potpunom i krajnjem šoku".

U godinama nakon njegove smrti, glumačka postava "Pune kuće" redovito mu odaje počast, a njegovi prijatelji i kolege komičari snimili su i specijal na Netflixu pod nazivom "Dirty Daddy: The Bob Saget Tribute". Sjećanje na njega živi i kroz humanitarni rad, posebice kroz organizaciju Scleroderma Research Foundation, kojoj je bio posvećen nakon što mu je sestra preminula od te bolesti.

