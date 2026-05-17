Bob Saget danas bi slavio 70. rođendan: Dva lica omiljenog televizijskog oca Amerike

Bio je Danny Tanner, brižni otac iz kultne serije "Puna kuća", i voditelj emisije "America's Funniest Home Videos", lice koje je definiralo obiteljsku televiziju 90-ih. Istovremeno, bio je stand-up komičar čiji je sirovi humor šokirao one koji su ga znali samo s malih ekrana. Bob Saget bio je čovjek kontrasta, a njegova iznenadna smrt u siječnju 2022. godine ostavila je u nevjerici obožavatelje koji su ga pamtili po toplini, ali i po beskompromisnom humoru.

Put do zvijezda i uloga života

Rođen u Philadelphiji 17. svibnja 1956. godine, život Boba Sageta rano su obilježile obiteljske tragedije koje će ga kasnije oblikovati. Iako je planirao postati liječnik, na nagovor profesorice okreće se glumi i upisuje filmsku školu. Tamo osvaja studentsku nagradu za svoj film, no istovremeno brusi zanat nastupajući po njujorškim comedy klubovima. Nakon diplome, seli se u Los Angeles u potrazi za uspjehom. Poslije kratkog televizijskog angažmana, 1987. godine dobiva ulogu koja mu mijenja život. Kao Danny Tanner u seriji "Puna kuća", postaje arhetip idealnog TV oca - strpljiv, pun ljubavi i pomalo opsjednut čistoćom. Serija je postala globalni fenomen, a Saget američki tata. Istovremeno, od 1989. do 1997. vodi iznimno popularnu emisiju "America's Funniest Home Videos", čime dodatno cementira svoj imidž lica obiteljske zabave.

Druga strana komedije

Ipak, dok je danju bio omiljeni tata Amerike, noću se na pozornicama klubova transformirao u svoju suprotnost. Sagetov stand-up bio je sirov, eksplicitan i često šokantan, miljama daleko od lika Dannyja Tannera. U svojoj autobiografiji "Dirty Daddy" iz 2014. opisao je taj dualizam:

​- U karijeri sam imao sreću raditi u radikalno različitim kreativnim svjetovima. Danju sam radio najobiteljskiju televiziju koju možete zamisliti. Zatim bih, često istog dana, stao na pozornicu i s adolescentskim oduševljenjem pričao o projektilnoj dijareji svoje bake.

Šira javnost za ovu je njegovu stranu saznala 2005. nakon legendarnog nastupa u dokumentarcu "The Aristocrats". Njegov humoristični album "That's What I'm Talkin' About" nominiran je za nagradu Grammy, a pojavljivao se i u seriji "Entourage" glumeći karikiranu verziju sebe. Uz sve to, posudio je i prepoznatljivi glas budućem Tedu Mosbyju, kao narator u svih devet sezona planetarno popularnog sitcoma "Kako sam upoznao vašu majku".

Obitelj, tragedija i humanitarni rad

Iza scene, Saget je bio predan otac. Iz prvog braka sa Sherri Kramer imao je tri kćeri: Aubrey, Laru i Jennifer.

​- Najveća stvar u mom životu su moje kćeri. Obožavam ih!

Rekao je jednom, često ih nazivajući "svjetlom svog života". Sve tri su postale umjetnice, na što je bio iznimno ponosan. Nakon njegove smrti, najstarija kći Aubrey podijelila je posljednju poruku koju joj je poslao: "Hvala ti. Volim te. Vrijeme je za show!" No, obiteljski život nije bio pošteđen boli. Njegova sestra Gay preminula je 1994. u 47. godini od sklerodermije, rijetke autoimune bolesti. Ta ga je tragedija potaknula na doživotni aktivizam. Postao je član odbora Zaklade za istraživanje sklerodermije i svojim radom pomogao prikupiti milijune dolara za istraživanje. Drugi put se oženio 2018. godine, s voditeljicom Kelly Rizzo, s kojom je bio u braku do svoje smrti.

Iznenadni odlazak

Početkom 2022. Saget je bio na nacionalnoj stand-up turneji "I Don't Do Negative Tour". U noći 8. siječnja održao je nastup na Floridi. Sljedećeg dana, 9. siječnja, pronađen je mrtav u hotelskoj sobi u Orlandu. Imao je 65 godina. Vijest je šokirala javnost, a obdukcija je kasnije otkrila da je uzrok smrti bila tupa trauma glave. Vlasti su zaključile da je najvjerojatnije slučajno pao i udario stražnjim dijelom glave, no nije tome pridavao važnost i otišao je spavati. Nije bilo znakova nasilne smrti ni upotrebe droga. "Shrvani smo što moramo potvrditi da je naš voljeni Bob danas preminuo. Bio nam je sve i želimo da znate koliko je volio svoje obožavatelje", poručila je njegova obitelj. Počasti su stizale sa svih strana, a Netflix je kasnije objavio dirljivi specijal "Dirty Daddy: The Bob Saget Tribute".

