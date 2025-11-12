Stan Lee je obilježio djetinjstva mnogih, a najpoznatije likove je osmislio iz inata konkurenciji

Stan Lee je rođen kao Stanley Martin Lieber 28. prosinca 1922. godine u New Yorku, a odrastao je u siromaštvu. Još kao dječak zaljubio se u znanstvenu fantastiku te je obožavao knjige i filmove istoga žanra. U srednjoj školi je maštao o tome da bude pisac, no morao je raditi razne poslove samo da bi preživio. Po završetku srednje škole zaposlio se kao asistent u Timely Comicsu, tvrtki koja će kasnije postati Marvel Comics. Prvi strip na kojem je radio objavljen je 1941. godine. Tada se prvi put potpisao kao Stan Lee i kasnije je službeno promijenio ime.

Martin Goodman bio mu je šef te ga je postavio kao urednika da je Stanu bilo tek 19 godina. Služio je državi tijekom Drugog svjetskog rata, nakon čega se vratio na istu poziciju na poslu. Početkom 60-ih godina je po uputi šefa napravio seriju Marvelovih stripova kao odgovor na naslov njihovog rivala DC Comicsa, "Liga pravde". Fantastična četvorka je nastala 1961. u suradnji s Jackom Kirbyjem. Hulk, Spider-man, Doktor Strange, Daredevil i X-Men uskoro su postali naslovni hitovi Marvela, a Lee je stripove radio na mjesečnoj bazi.

Vrlo brzo je napredovao i Goodmanu je bilo sjajno što ima odličan smisao za posao, a Lee je svog šefa naslijedio 1972. godine na čelu tvrtke. U tom je trenutku prestao redovito crtati stripove kako bi se posvetio poslu. Bio je poznat po superherojima koji su imali ljudsku crtu, vlastite probleme te su davali publici drugačiju nadu od superheroja koji su dotad bili poznati. Jednom je prilikom ispričao i kako je nastao Spider-man.

"Spider-Man: Homecoming" Premiere - Los Angeles | Foto: Janet Hough/Press Association/PIXSELL

- Izdavač je došao do mene i rekao mi da moram smisliti novog superheroja. Htio sam zadržati posao i mislio sam se što da napravim. Kod kuće sam slučajno primijetio muhu koja puzi po zidu te sam promislio kako bi bilo sjajno imati superheroja koji se može zalijepiti na zidove. Nakon toga mi je trebalo ime, a svi su bili protiv Spider-mana jer paukove nitko ne voli. Onda sam htio da bude tinejdžer, no i protiv toga su imali što reći - komentirao je Lee u jednom intervjuu.

S Marvelom je bio i na sudu

Iz tvrtke je otišao 90-ih godina, no nastavio je primati plaću u iznosu od milijun dolara godišnje kao šef emeritus. Pokrenuo je vlastitu tvrtku, a nakon uspjeha filmova "X-Men" i "Spider-man", tužio je tvrtku Marvel. Tvrdio je da tvrtka nije isplatila njegov dio profita od filmova kojima je bio koautor. Budući je to radio kao zaposlenik tvrtke, Marvel mu nije bio dužan ni isplatiti novac, no obećali su mu 10 posto profita od budućih projekata. Nagodili su se 2005. za golemu cifru.

Hulkbuster Figure at Madame Tussauds - Las Vegas | Foto: AJM/Press Association/PIXSELL

Lee je godinama pokušavao svoje stripove progurati u Hollywood, no u početku mu to nije uspijevalo. U Los Angeles se preselio još 80-ih godina te je radio na nekoliko projekata kao scenarist.Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja da se naprave filmske verzije 'Kapetana Amerike' i 'Fantastične četvorke', Marvel je osmislio film 'Blade'. To nije bila jedna od Stanovih kreacija, ali je film bio dobar početak puta prema modernijim filmovima, koji će kasnije biti dio Marvel Cinematic Universa. Među prvim takvim bio je 'Iron Man' iz 2008. godine u kojem je glavnu ulogu imao Robert Downey Jr.

Danas su Marvelovi filmovi izrazito popularni, a svi imaju po nekoliko nastavaka. Filmovi su nastavili izlaziti i nakon njegove smrti. "Osvetnici", "Thor" i "Iron-man" samo su neki od njegovih superheroja koji su oduševili publiku i na velikom platnu.

FILE PHOTO - Stan Lee, former president and chairman of Marvel Comics, and wife Joan gesture as they arrive at the 23rd annual Producers Guild Awards in Beverly Hills | Foto: FRED PROUSER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U braku sa suprugom bio je skoro 70 godina

Stan Lee je čitav život ljubio jednu ženu. S Joan Clayton Boocock vjenčao se 1947. godine, a tri godine nakon dobili su kćer J.C. Lee. Drugu kćer dobili su 1953., no ona je preminula samo nekoliko dana nakon rođenja. Stan i Joan su skupa bili gotovo 70 godina, sve do njezine smrti 2017.

Kada mu je supruga preminula, prestrašio je obožavatelje zbog vlastitog zdravlja. Prijavio se u bolnicu zbog nepravilnog rada srca, no ubrzo je pušten kući. Godinama se borio s upalama pluća i srčanim tegobama, a preminuo je 12. studenoga 2018. godine u bolnici u Los Angelesu.

Nekoliko mjeseci prije njegove smrti, kćer Stana Leeja J.C. se našla u središtu skandala. Američki mediji otkrili su da se s njegovim kolegama iz Marvela prepucava na sudu zbog njege o tada 95-godišnjem mogulu, a htjela je da njezin otac otpusti sve bliske suradnike. Kasnije je u medije dospjela i priča kako je maltretirala svoje roditelje i fizičku u njihovoj odmakloj dobi.