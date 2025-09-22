Ujutro su kandidati skakali uz glazbu, čak i ubacili pokoji capoeira pokret, ali kad je krenuo ozbiljan trening, raspoloženje se potpuno promijenilo. Crveni tim počeo je posustajati
Trener Edo digao je ruke od crvenog tima, Ivanova pobuna uzdrmala je 'Život na vagi'...
U ponedjeljak navečer u 'Životu na vagi' nije nedostajalo drame. Ono što je počelo veselo, uz ples i smijeh kandidata, pretvorilo se u pravi sukob na treningu, i to između trenera Ede i kandidata Ivana.
Ujutro su kandidati skakali uz glazbu, čak su ubacili i pokoji capoeira pokret, ali čim je krenuo ozbiljan trening, raspoloženje se potpuno promijenilo. Edo je primijetio da crveni tim 'kao dizelaši' ulazi u vježbe, iako su malo prije imali energije na pretek.
Najviše ga je zasmetao Ivan. Još prije nekoliko minuta plesao je punom snagom, a onda se na treningu počeo žaliti na bolna koljena i odbio odraditi zadatak.
- Zanimljiv je taj kontrast. Nekoliko trenutaka prije Ivan pleše, a dvije minute kasnije, kad je došao trening, odjedanput 'teško mi je'. Razumijem da je teško, ali to je preveliki kontrast - rekao je razočarani Edo.
Sukob je eskalirao kad je Ivan odbio raditi vježbu.
- Ovakvo nepoštovanje ne toleriram, samo da znaš - poručio mu je Edo, na što je Ivan uzvratio: 'Ni ja isto. Ako ti nećeš poštovati moje, zašto bih ja tebe?'
