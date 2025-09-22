Trener Edo digao je ruke od crvenog tima, Ivanova pobuna uzdrmala je 'Život na vagi'...

U ponedjeljak navečer u 'Životu na vagi' nije nedostajalo drame. Ono što je počelo veselo, uz ples i smijeh kandidata, pretvorilo se u pravi sukob na treningu, i to između trenera Ede i kandidata Ivana.

Ujutro su kandidati skakali uz glazbu, čak su ubacili i pokoji capoeira pokret, ali čim je krenuo ozbiljan trening, raspoloženje se potpuno promijenilo. Edo je primijetio da crveni tim 'kao dizelaši' ulazi u vježbe, iako su malo prije imali energije na pretek.

Foto: rtl

Najviše ga je zasmetao Ivan. Još prije nekoliko minuta plesao je punom snagom, a onda se na treningu počeo žaliti na bolna koljena i odbio odraditi zadatak.

- Zanimljiv je taj kontrast. Nekoliko trenutaka prije Ivan pleše, a dvije minute kasnije, kad je došao trening, odjedanput 'teško mi je'. Razumijem da je teško, ali to je preveliki kontrast - rekao je razočarani Edo.

Sukob je eskalirao kad je Ivan odbio raditi vježbu.

- Ovakvo nepoštovanje ne toleriram, samo da znaš - poručio mu je Edo, na što je Ivan uzvratio: 'Ni ja isto. Ako ti nećeš poštovati moje, zašto bih ja tebe?'

Foto: rtl