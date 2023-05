Stavros i njegova čvrsta vjera: Sa Žarkom je živio predbračnu čistoću, a molio se svetom Anti

U srijedu navečer napustio nas je Jasmin Stavros. U 69. godini života izgubio je bitku nakon borbe s rakom kostiju. Opaka bolest zatekla je pjevača unatoč najzdravijem mogućem načinu života.

POGLEDAJTE VIDEO:

Stavros je sa suprugom Žarkom živio na selu nedaleko od Jastrebarskog. Bavio se sportom, kvalitetno se hranio, a svaki slobodan trenutak provodio je u prirodi. Svoju ljubav prema njoj nije krio, kao ni to da ga je upravo ona izvukla s 'dna'.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Ma nisu to bile ni neke teške droge. To je bila mladenačka ludost, zaboravimo to. Kad sam svirao u grupi More i živio taj naporan život, poželio sam si da nađem nekog s kim ću provest život - ispričao je svojedobno za Slobodnu Dalmaciju.

- Ispred Gospe od Zdravlja san zavapio Bogu da mi pošalje nekog anđela - naveo je dalje, a molitve su mu bile i uslišane jer je ubrzo nakon upoznao ljubav svog života.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Nakon par godina smo se vjenčali. I bitno je reći da smo živjeli u predbračnoj čistoći. Nismo spavali prije braka. Danas je to, nažalost, rijetkost. Tada sam hodao s djevojkom koja je tako odgajana i živjela je vjeru i do prve bračne noći smo čekali - priznao je tada Jasmin koji sa Žarkom ima sina Krešimira i Milu.

Njegov sin Milo bio je u braku s voditeljicom Anom Miščević, a imaju i sina koji se također zove Milo.

– Unuk je fenomenalan. Rekao mi je prije dvi godine da ćemo snimit jednu pjesmu za Božić. Nikako da mi to snimimo. Nedavno mu ja govorim: 'Milo, hoćemo sad snimit?', a on mi kaže: 'Djede, prošlo je to, sad me to više ne zanima' - prepričao je u intervjuu za Slobodnu tada.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Priznao je kako je svoj mir našao kada se preselio na selo, a kada bi neke stvari izgubio odmah bi se sjetio svetog Ante.

Za života, Jasmin je redovito odlazio na duhovne obnove i hodočašća, a svecu se molio jer je on branitelj potlačenih i uvijek pritekne u pomoć.

- Njega se često sjetim kad izgubim stvari. Ja sam stalno na putu, od jednog koncerta do drugog i dogodi se da izgubim neku stvar. Zazovem svetog Antu i nevjerojatno, ali sjetim se mjesta gdje bih mogao tražiti i nađem to. Kao da je uvijek tu za mene i uvijek je spreman pomoći, što god da mi se nađe na putu - rekao je tada Jasmin.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Vjeru nije krio od javnosti niti su mu ikada smetali negativni komentari na račun njegove duhovnosti.

- Svi kažu da san pukao i da san previše u vjeri. Volim ići na misu više nego blejat u televiziju. Svako jutro kad se probudim čitam Sveto pismo, molim se svaki dan - govorio je.

- Idem na misu kad god mogu i kad osjećam da mi treba - priznao je legendarni pjevač.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Najčitaniji članci