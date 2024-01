Stela Pavičić i Tomislav Skejić iz 'Ljubav je na selu' vjenčat će se na ljeto: 'Ovo je ostvarenje sna'

Stela Pavičić pronašla je ljubav u 14. sezoni 'Ljubav je na selu' s farmerom Tomislavom Skejićem, koji ju je na kraju showa zaručio. Unatoč tome što žive na različitim mjestima, ona u Varaždinu, a on pored Omiša, uspjeli su pronaći kompromis. Par planira svadbu u kolovozu ove godine na nekom posebnom, ali zasad još nedefiniranom mjestu.

- Još tražimo posebno mjesto - sve nam je preurbano i monotono - otkrila je Stela, kad su je s RTL-a pitali gdje će biti svadba.

Foto: Privatni album

Priznala je kako je 'užasno teško' organizirati vjenčanje jer je Tomislav tvrdoglav. Na pitanje je li pronašla vjenčanicu, odgovara:

- Tražim još – to je isto jako teško. No, voljela bih sirena kroj, a frizura - poludignuta s kovrčama.

Nakon svadbe će živjeti zajedno, sad još žive na daljinu.

- Vjerojatno negdje na moru - tamo nam je mir - istaknula je.

Foto: Privatni album

Otkrila je i kako se osjeća, općenito oko cijele svadbe.

- Ostvarenje sna i bajka koja mi još do sada nije bila pružena - zaključila je.

Ranije nam je ispričala kako je Tomislav romantičan i pun ljubavi.

- Kao što ste mogli vidjeti u emisiji, u nekim situacijama nije bio baš potpuno iskren, ali rekla sam, mogu se nositi s tim jer ljudi nisu savršeni. Imamo svi svoje mane, ali najvažnije je da se mi nadopunjujemo i međusobno razumijemo. Tijekom snimanja imao je nekoliko svojih ispada, ali kako sam već rekla u nekoliko navrata, on lako plane zato što mrzi nepravdu i laži. I naravno, svatko bi puknuo na njegovom mjestu, nitko ne voli da ga se vrijeđa. On je toliko veliki emotivac da ga sve to pogodi - otkrila je.