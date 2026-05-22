Stephen Colbert oprostio se od 'The Late Showa'. Posljednji gost bio mu je Paul McCartney

Stephen Colbert (62) se u četvrtak navečer oprostio od publike kao voditelj svoje posljednje epizode emisije "The Late Show", nakon što je CBS prošle godine otkazao program. Poznati voditelj je svoj posljednji monolog započeo obraćanjem publici uživo u Ed Sullivan Theateru u New Yorku te obožavateljima koji su ga pratili od kuće. Vidno emotivan, zahvalio je svom timu i gledateljima na dugogodišnjoj podršci.

​- Ova emisija bila je radost koju smo radili za vas - započeo je Colbert.

​- Ne mogu vam adekvatno objasniti što su ljudi koji ovdje rade učinili jedni za druge i koliko značimo jedni drugima. Volimo raditi emisiju za vas, ali ono što zaista volimo jest raditi je s vama - istaknuo je.

Nakon emotivnog uvoda, večer je poprimila komičan ton kada je Colbert najavio kako planira veliku "specijalnu" emisiju, no umjesto toga odlučio se za običnu epizodu. Tada ga je prekinuo prvi od mnogih slavnih gostiju, Bryan Cranston. Iako se Colbert našalio kako takvi nastupi djeluju "pomalo usiljeno", Cranston je inzistirao da on bude posljednji gost, što je voditelj odbio, nakon čega je glumac demonstrativno otišao. Ubrzo su uslijedili i drugi, uključujući Paula Rudda, koji je htio recitirati pjesmu, i Tima Meadowsa, koji je pretpostavljao da će on, kao stari Colbertov kolega, imati čast biti posljednji gost.

McCartney bio posljednji gost

Nakon monologa i posljednjeg izdanja segmenta "Meanwhile", napetost oko toga tko će biti posljednji gost emisije nastavila je rasti. U publici je primijećena Tig Notaro, a ubrzo se pojavio i Ryan Reynolds, vjerujući da je upravo on odabran za tu čast. U tom trenutku, na pozornicu je stupio Paul McCartney, koji se dobrovoljno javio da bude posljednji gost, rekavši kako je "obavljao neke poslove" u blizini. Kao poklon, donio je uokvirenu i potpisanu fotografiju Beatlesa s njihovog povijesnog nastupa u Ed Sullivan Theateru 1964. godine, što je bio njihov američki televizijski debi.

​- Fantastično je vratiti se ovamo. Uvijek se sjećam djevojaka na balkonu. Gospodin Sullivan bio je zaista drag, jako dobar čovjek - prisjetio se McCartney. Dodao je kako tada nisu bili svjesni veličine emisije.

​- Ljudi su govorili da je ovo najveća emisija, ali iskreno, nikad nismo čuli za nju. Bili smo malo nervozni, ali bili smo mladi i puni sebe. Znate, bilo je vrlo uzbudljivo - rekao je.

Zašto je emisija otkazana?

Odluka o kraju emisije objavljena je u srpnju 2025. godine. Iz CBS-a su tvrdili da se radi o "čisto financijskoj odluci" koja nije povezana s izvedbom ili sadržajem emisije. Ipak, mnogi su bili skeptični, sumnjajući da su politički motivi odigrali ulogu, posebno zbog Colbertovih oštrih kritika na račun bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i matične tvrtke Paramount.

Sam Colbert je otkrio da mu je CBS manje od dvije godine prije otkazivanja nudio petogodišnje produljenje ugovora, što je on odbio u korist kraćeg, trogodišnjeg. Unatoč svemu, "The Late Show with Stephen Colbert" bio je najgledaniji kasnovečernji show devet uzastopnih sezona, navode strani mediji.

Prije finalne emisije, Colbert je priznao za People da misli kako mu je otkazivanje "spasilo život", dajući mu više vremena i energije za druge projekte. Jedan od njih je pisanje scenarija za nadolazeći film "Gospodar prstenova" sa sinom Peterom.

Colbert preuzeo od Lettermana 2015. godine

Tijekom razgovora s McCartneyem, emisiju su počeli prekidati bizarni tehnički problemi, a iza voditelja se pojavila velika zelena interdimenzionalna rupa. Uskoro se pojavio astrofizičar Neil deGrasse Tyson, koji je objasnio da je Colbertovo otkazivanje stvorilo rascjep u prostor-vremenu koji prijeti uništenjem kasnovečernje televizije. U potrazi za mentorskom figurom, Colbert je prizvao Jona Stewarta, koji ga je suočio s mogućnošću da je u poricanju zbog kraja emisije.

Ubrzo su se pojavili i ostali velikani kasnovečernjeg programa - Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers i John Oliver - kako bi pružili podršku Colbertu. Ipak, crvotočina se vratila i počela usisavati sve i svakoga iz kazališta. Colbert je uspio odjaviti posljednji blok reklama prije nego što je i sam nestao.

Nakon reklama, Colbert se našao u pustom prostoru, gdje je počeo pjevati "Jump Up" Elvisa Costella, a pridružili su mu se njegov vođa benda Louis Cato, bivši vođa benda Jon Batiste i sam Costello. Scena se zatim vratila u studio gdje su svi zajedno, uz pratnju cijelog benda, izveli klasik Beatlesa "Hello, Goodbye".

Cijela Colbertova obitelj i osoblje emisije popeli su se na pozornicu, ispunivši svaki kutak kazališta pljeskom. U simboličnoj gesti, Colbert je čast gašenja svjetala u studiju prepustio McCartneyu. Čim je to učinio, zelena rupa se vratila i usisala cijeli Ed Sullivan Theater, ostavljajući za sobom samo malu snježnu kuglu s kazalištem unutra, čime je završila posljednja epizoda.

Colbert je preuzeo "The Late Show" 2015. godine od Davida Lettermana, a njegov prvi gost bio je George Clooney. Letterman je prošlog tjedna gostovao kod Colberta. Njih dvojica su se popela na krov kazališta Ed Sullivan u New Yorku i bacali namještaj iz studija na velik logo CBS-a na podu.

"Možete čovjeku oduzeti emisiju", kazao je David Letterman. "Ali mu ne možete oduzeti glas".

*uz korištenje AI-ja