Tolkien je inspiraciju za kultno djelo dobio iz krvave bitke, sinu je povjerio objavu novijih priča

John Ronald Reuel Tolkien rođen je na današnji dan prije 134 godine. Engleski pisac postigao je svjetsku slavu sada već legendarnom trilogijom "Gospodar prstenova", a osmislio je potpuno novi svijet koji je poslužio kao inspiracija za brojne hitove nakon njegova vremena.

Tolkienovi roditelji upoznali su se u Engleskoj, no on se rodio na području današnje Južnoafričke Republike, gdje su roditelji stanovali u vrijeme njegova rođenja. Imao je četiri godine kada mu je otac preminuo te se nakon njegove smrti s majkom i bratom preselio u Englesku. Godine 1904. preminula mu je i majka te su on i brat živjeli u sirotištu lokalne katoličke crkve. Edith Bratt bila je prva velika ljubav slavnoga pisca, a bili su maloljetni kada su se zaljubili. Njegov skrbnik dopustio im je brak kada mu je bila 21 godina.

J.R.R. Tolkien svjedočio je bitki na Sommi. Bila je to bitka s najvećim gubicima u Prvom svjetskom ratu, a ono što je tamo doživio utjecalo je na njegov kasniji rad i inspiriralo ga za jedno od najpoznatijih književnih djela u povijesti. Po povratku iz rata, Tolkien je studirao na sveučilištima Leeds i Oxford, a većinu svog odraslog života predavao je engleski.

Kolegu Clivea Staplesa Lewisa upoznao je na Oxfordu, a 1933. su pokrenuli skupinu The Inklings. Često su se nalazili u Lewisovoj sobi i pubu Bird and Baby, gdje su jedni drugima čitali svoja djela na kojima su radili. Tolkien je prvo izdanje "Gospodara prstenova" posvetio Inklingsima te je Lewisu i skupini pripisao zasluge za to da završi knjigu.

Privatno, Tolkien se zabavljao pisanjem niza razrađenih fantastičnih priča, često mračnih i tužnih, smještenih u svijet koji je sam osmislio. Osmislio je "legendarium", koji je na kraju postao Silmarillion, djelo koje mu je poslužilo kao platforma vilenjačkih jezika iz njegove radionice. Obožavao je mitove i legende, a iz toga su proizašle priče o Ardi i Međuzemlju. Priče je pripovijedao svojoj djeci, a upravo one postale su knjiga "Hobit". Knjigu je objavio 1937. godine i postala je toliko popularna da je izdavač od njega tražio još. Kao rezultat, 17 godina nakon objavljeno je njegovo remek-djelo "Gospodar prstenova". Iskoristio je nekoliko elemenata iz "Hobita", posebno čarobni prsten. U novoj trilogiji otkrio je da je to jedini prsten kojeg mora biti uništen prije nego ga mračni gospodar Sauron upotrijebi za vladavinu svijetom. "Gospodar prstenova" je i šira priča priča o Silmarillionu, što je novoj knjizi dalo "povijest" u kojoj su vilenjaci, patuljci, i ostatak danas poznate ekipe već bili prisutni.

"Gospodar prstenova" danas se smatra remek-djelom 20. stoljeća, trilogija je prodana u preko 50 milijuna primjeraka do početka 21. stoljeća, a filmska adaptacija u potpisu Petera Jacksona osvojila je čitav svijet od 2001. godine do danas.

Tolkien je preminuo u rujnu 1973. godine, a njegov najmlađi sin Christopher objavio je niz radova svoga oca na temelju opsežnih bilješki koje je ostavio, uključujući "Silmarillion".