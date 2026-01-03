Obavijesti

ROĐEN PRIJE 134 GODINE

Tolkien je inspiraciju za kultno djelo dobio iz krvave bitke, sinu je povjerio objavu novijih priča

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: New Line Cinema

John Ronald Reuel Tolkien rođen je 3. siječnja 1892. godine, a njegovo legendarno djelo "Gospodar prstenova" ostavilo je neizbrisiv trag u povijesti svjetske književnosti.

John Ronald Reuel Tolkien rođen je na današnji dan prije 134 godine. Engleski pisac postigao je svjetsku slavu sada već legendarnom trilogijom "Gospodar prstenova", a osmislio je potpuno novi svijet koji je poslužio kao inspiracija za brojne hitove nakon njegova vremena.

Tolkienovi roditelji upoznali su se u Engleskoj, no on se rodio na području današnje Južnoafričke Republike, gdje su roditelji stanovali u vrijeme njegova rođenja. Imao je četiri godine kada mu je otac preminuo te se nakon njegove smrti s majkom i bratom preselio u Englesku. Godine 1904. preminula mu je i majka te su on i brat živjeli u sirotištu lokalne katoličke crkve. Edith Bratt bila je prva velika ljubav slavnoga pisca, a bili su maloljetni kada su se zaljubili. Njegov skrbnik dopustio im je brak kada mu je bila 21 godina.

J.R.R. Tolkien svjedočio je bitki na Sommi. Bila je to bitka s najvećim gubicima u Prvom svjetskom ratu, a ono što je tamo doživio utjecalo je na njegov kasniji rad i inspiriralo ga za jedno od najpoznatijih književnih djela u povijesti. Po povratku iz rata, Tolkien je studirao na sveučilištima Leeds i Oxford, a većinu svog odraslog života predavao je engleski.

Kolegu Clivea Staplesa Lewisa upoznao je na Oxfordu, a 1933. su pokrenuli skupinu The Inklings. Često su se nalazili u Lewisovoj sobi i pubu Bird and Baby, gdje su jedni drugima čitali svoja djela na kojima su radili. Tolkien je prvo izdanje "Gospodara prstenova" posvetio Inklingsima te je Lewisu i skupini pripisao zasluge za to da završi knjigu. 

Privatno, Tolkien se zabavljao pisanjem niza razrađenih fantastičnih priča, često mračnih i tužnih, smještenih u svijet koji je sam osmislio. Osmislio je "legendarium", koji je na kraju postao Silmarillion, djelo koje mu je poslužilo kao platforma vilenjačkih jezika iz njegove radionice. Obožavao je mitove i legende, a iz toga su proizašle priče o Ardi i Međuzemlju. Priče je pripovijedao svojoj djeci, a upravo one postale su knjiga "Hobit". Knjigu je objavio 1937. godine i postala je toliko popularna da je izdavač od njega tražio još. Kao rezultat, 17 godina nakon objavljeno je njegovo remek-djelo "Gospodar prstenova". Iskoristio je nekoliko elemenata iz "Hobita", posebno čarobni prsten. U novoj trilogiji otkrio je da je to jedini prsten kojeg mora biti uništen prije nego ga mračni gospodar Sauron upotrijebi za vladavinu svijetom. "Gospodar prstenova" je i šira priča priča o Silmarillionu, što je novoj knjizi dalo "povijest" u kojoj su vilenjaci, patuljci, i ostatak danas poznate ekipe već bili prisutni.

"Gospodar prstenova" danas se smatra remek-djelom 20. stoljeća, trilogija je prodana u preko 50 milijuna primjeraka do početka 21. stoljeća, a filmska adaptacija u potpisu Petera Jacksona osvojila je čitav svijet od 2001. godine do danas. 

Tolkien je preminuo u rujnu 1973. godine, a njegov najmlađi sin Christopher objavio je niz radova svoga oca na temelju opsežnih bilješki koje je ostavio, uključujući "Silmarillion". 

