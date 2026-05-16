Stevo Cvikić: 'Ni Rajko ni ja nismo vidjeli našu pobjedu'

Odlazak na Eurosong bio mi je velika želja. Izazov. Samom činjenicom da sam s Fosilima bio sedam puta drugoplasirani na našim izborima, rekao nam je prije nekoliko godina, danas nažalost pokojni, Rajko Dujmić.

Želju je ostvario, i to sa stilom. Iako je Televizija Zagreb tražila da pjesmu "Rock me, baby" izvedu Novi fosili, Dujmić, autor glazbe, nije dao, njegov izbor bila je grupa Riva. Koja se vratila s pobjedom. O tim danima prije nekoliko godina razgovarali smo i sa Stevom Cvikićem, koji je autor stihova.

Na Eurosongu je s hrvatskim predstavnicima bio prvi, četvrti, šesti i 13., a u redoslijedu tekstopisaca je na 16. mjestu svih vremena. Autor je pjesama "Ja sam za ples", "Mangup", "Rock me, baby" i "Nostalgija" (engleska verzija). Besmisleno je govoriti o njegovim rezultatima na Eurosongu, čovjek je pobijedio. Ali pitali smo ga kako bi danas prošao.

- Nikako. Ove moje pjesme ne bi u finale ušle. Ono su ipak bila neka druga vremena. Pa nekad je frizura fudbalerka bila ludilo od mode. Sve u svoje vrijeme...

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Pobjedničku pjesmu Rive na Eurosongu u Lausannei 1989. godine napravili su u hipu.

- Došao mi je Rajko i rekao: 'Ajmo napravit pjesmu za Euroviziju'. Ja sam rekel: 'Dobro'. I onda sam ga pital tko će pjevati, a on mi je odgovorio da je čuo dobar bend u Zadru. Bila je to Riva. A sama pjesma je nastala zajednički, on je na klaviru nešto svirao, ja zapisivao i evo pjesme - rekao je Cvikić pa nastavio:

- Gledajte, trebalo je onda proći Jugoviziju. Sve su republike slale svoje pjesme, igrica je bilo puno. Rajko mi je jednom rekao: 'Samo da ovdje pobijedimo, poslije će biti lako'. I bio je u pravu.

Išli su njih dva i na Eurosong u Lausanneu, ali nisu se zadržali do kraja.

- Mi smo valjda jedini u povijesti koji nismo odmah, na licu mjesta, primili nagradu. Rajko je imao neku gažu, a ja sam otišel doma. Pa ni finale nisam gledao. Radio sam tih godina u Saloonu kao DJ. I radil sam, neki iz kluba su u kancelariji gledali prijenos i poslije mi došli reći da sam pobijedio - kaže nam Cvikić, a na pitanje je li to za njega bilo iznenađenje odgovara:

- Nije, zakaj bi bilo? Pa već sam prije bil četvrti i šesti, znal sam da možemo pobijedit jer je bila dobra priča oko pjesme, bili smo među favoritima. Nismo digli nagradu, ali smo se zato dvaput družili sa Celine Dion. Godinu ranije sam bil sa Srebrnim krilima u Dublinu, tamo je ona pobijedila, a onda smo bili u Lausannei s Rivom.