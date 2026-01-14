Obavijesti

AMAZON ODLUČIO

'God of War' serija dobila svog Kratosa: Zvijezda serije 'Sons of Anarchy' postaje bog rata

Piše Ivan Hruškovec,
'God of War' serija dobila svog Kratosa: Zvijezda serije 'Sons of Anarchy' postaje bog rata
Iako se njegovo ime nije često spominjalo u nagađanjima obožavatelja, Hurstov odabir zapravo je vrlo logičan. Naime, on već ima čvrsto mjesto u "God of War" svemiru, jer je u posljednjoj igri posudio glas Thoru.

Amazon Prime Video konačno je prekinuo višemjesečnu šutnju i otkrio tko će utjeloviti jednog od najpoznatijih likova iz svijeta videoigara. Uloga legendarnog Kratosa u dugoiščekivanoj seriji "God of War" pripala je Ryanu Hurstu, glumcu kojeg publika najbolje poznaje po ulogama Opija Winstona u seriji "Sinovi anarhije" i Bete u "Živim mrtvacima". Vijest je odjeknula među obožavateljima franšize, pokrenuvši lavinu rasprava o ovom intrigantnom odabiru.

Poznato lice u novoj ulozi

Iako se njegovo ime nije često spominjalo u nagađanjima obožavatelja, Hurstov odabir zapravo je vrlo logičan. Naime, on već ima čvrsto mjesto u "God of War" svemiru. U posljednjem nastavku igre, God of War Ragnarök iz 2022. godine, Hurst je posudio glas i stas nordijskom bogu groma, Thoru, koji je jedan od glavnih Kratosovih protivnika. Za tu je izvedbu bio nominiran za prestižnu BAFTA nagradu, što svjedoči o njegovoj sposobnosti da dočara kompleksnost i snagu mitoloških bića. Sada će, na neki način, zamijeniti strane i preuzeti ulogu spartanskog antiheroja, što seriji daje dodatnu zanimljivu dimenziju.

Serija će pratiti nordijsku sagu

Produkcijska kuća potvrdila je da će se radnja serije temeljiti na takozvanom "mekom rebootu" franšize, odnosno na događajima iz igara "God of War" (2018) i "God of War Ragnarök". Priča prati Kratosa koji je, nakon što je uništio grčki panteon, pronašao mir u zabačenim nordijskim zemljama. Nakon smrti njegove druge supruge Faye, on i njegov sin Atreus kreću na opasno putovanje kako bi ispunili njezinu posljednju želju - da joj se pepeo prospe s najvišeg vrha devet kraljevstava.

Ovaj put neće biti samo put iskušenja i borbe s nordijskim bogovima i čudovištima, već i duboko emocionalno putovanje oca i sina. Kratos, progonjen duhovima svoje nasilne prošlosti, pokušava biti otac i zaštitnik, dok istovremeno od sina krije svoju božansku prirodu. Kako je Amazon naveo u službenom opisu, njihova će dinamika biti srce serije.

"Kroz svoje avanture, Kratos pokušava naučiti sina kako da bude bolji bog, dok Atreus pokušava naučiti oca kako da bude bolji čovjek."

Snažna ekipa iza projekta

Da se radi o iznimno ambicioznom projektu, pokazuje i popis imena iza kamere. Kao showrunner, scenarist i izvršni producent angažiran je Ronald D. Moore, čovjek zaslužan za kultne serije poput "Battlestar Galactica" i "For All Mankind". Režiju prve dvije epizode potpisat će Frederick E.O. Toye, veteran koji je radio na hitovima kao što su "Shōgun" i "Fallout". Amazon je pokazao golemo povjerenje u projekt tako što je seriji unaprijed odobrio dvije sezone, a premijera se očekuje tijekom 2027. godine.

Dok je najvažnija uloga dodijeljena, obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju vijesti o tome tko će glumiti Atreusa, Freyu, Mimira i ostatak živopisnih likova iz nordijske mitologije. Sudeći prema prvom odabiru, čini se da je serija u sigurnim rukama.

