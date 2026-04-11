Stiže spin-off Stranger Thingsa, a fanovi nisu oduševljeni: 'Ili će biti remek-djelo ili razočarenje'

Piše Jasmina Bauman,
Stiže spin-off Stranger Thingsa, a fanovi nisu oduševljeni: 'Ili će biti remek-djelo ili razočarenje'
Foto: screenshot/Youtube

Ili će ovo biti remek-djelo ili razočaranje... Nemilosrdni su fanovi na animirani spin-off ‘Stranger Things: Tales From ‘85’ koji na Netflix stiže 23. travnja

Iako bismo pomislili da su okorjeli fanovi “Stranger Thingsa” bar malo došli na svoje nakon što su braća Duffer završila priču o družbi iz Hawkinsa, animirani spin-off dočekali su na nož. “Ili će ovo biti remek-djelo ili teško razočarenje... Svi smo znali da Netflix neće dopustiti da ovo završi... Radije su radili na ovom nego na završetku originalnog scenarija...”, i tako unedogled idu ne baš naklonjeni komentari za “Stranger Things: Tales From ‘85”, iza kojeg stoje autor Eric Robles i izvršni producenti, braća Duffer.

SATURDAY NIGHT LIVE Noah Schnapp nije došao u emisiju s kolegama iz Stranger Thingsa: Sada je otkriven razlog
Noah Schnapp nije došao u emisiju s kolegama iz Stranger Thingsa: Sada je otkriven razlog

Premijera je 23. travnja na Netflixu, a radnja animirane serije smještena je između druge i treće sezone, u zimu 1985. Tu su Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max, s jednim novim likom Nikki, koja je opisana kao “žilava djevojka u irokezi”.

Ekipa kreće u “borbu protiv novih čudovišta i otkrivanje paranormalne misterije koja terorizira njihov grad” nakon što se ispod leda probudilo nešto zastrašujuće. Dolazi li iz Naopakog svijeta? Iz dubina laboratorija Hawkins? Ili s nekoga trećeg mjesta?

22 SU JOJ GODINE TEK FOTO Odrasla je pred kamerama zbog popularne serije, a evo i kako se mijenjala Eleven...
FOTO Odrasla je pred kamerama zbog popularne serije, a evo i kako se mijenjala Eleven...

- Mislim da će se ljudi stvarno iznenaditi koliko je to dobro. Ako najviše volite seriju oko druge i treće sezone, mislim da ćete voljeti i crtić. I nije to tako ‘dječje’. To je monstruozna serija - najavila su braća Duffer za američke medije i dodala: “Zamislili smo ovaj spin-off kao posvetu crtanim filmovima iz 1980-ih”.

Nažalost, nitko od glavnih glumaca iz serije nije posudio glasove svojim likovima. Glasovnu postavu za “Tales From ‘85” čine Brooklyn Davey Norstedt kao Eleven, Jolie Hoang-Rappaport kao Max, Luca Diaz kao Mike, Elisha “EJ” Williams kao Lucas, Braxton Quinney kao Dustin, Ben Plessala kao Will, Odessa A’zion kao Nikki Baxter...

FOTO Evo kako danas izgleda Stankica: Zavela je 'Savršenog' Tonija, prošla pakao zbog filera
BILA U 3. SEZONI SHOWA

FOTO Evo kako danas izgleda Stankica: Zavela je 'Savršenog' Tonija, prošla pakao zbog filera

Gotova je peta sezona 'Gospodina Savršenog', a srca Karla i Petra osvojile su Kaja i Anastasia. U trećoj sezoni ovog showa je 'Savršenog' Tonija osvojila Stankica Stojanović, a u vezi su bili nekoliko mjeseci
Savršeni Petar i Anastasia nam otkrili: 'Ni udaljenost nas ne sprečava da budemo zajedno'
LJUBAV JAČA OD IZAZOVA

Savršeni Petar i Anastasia nam otkrili: 'Ni udaljenost nas ne sprečava da budemo zajedno'

Vjerovao sam i tijekom showa da će naš odnos funkcionirati i da je ono što mi imamo stvarno, rekao nam je Petar nakon uzbudljivog finala
FOTO Pala je pusa, a sad šetnje Madridom: Savršeni Šime i njegova Maja se ne odvajaju!
SAMO LJUBAV I ROMANTIKA

FOTO Pala je pusa, a sad šetnje Madridom: Savršeni Šime i njegova Maja se ne odvajaju!

Turisti, poručila je Maja Šuput iz Madrida. Već i ptice na grani znaju da ondje već danima uživa sa Šimom Elezom, prošlogodišnjim Gospodinom Savršenim. Tek koji dan ranije privukli su pažnju i poljupcem u javnosti, a sad su, čini se, malo usporili i prepustili se razgledavanju grada. Na redu su bile i znamenitosti pa su obišli Kraljevsku palaču, službenu rezidenciju španjolske kraljevske obitelji, kao i obližnju katedralu Almudena. Nisu ostali samo na vanjskim prizorima, zavirili su i u unutrašnjost palače, gdje se posebno ističe raskošna Prijestolna dvorana.

