Stiže spin-off Stranger Thingsa, a fanovi nisu oduševljeni: 'Ili će biti remek-djelo ili razočarenje'

Iako bismo pomislili da su okorjeli fanovi “Stranger Thingsa” bar malo došli na svoje nakon što su braća Duffer završila priču o družbi iz Hawkinsa, animirani spin-off dočekali su na nož. “Ili će ovo biti remek-djelo ili teško razočarenje... Svi smo znali da Netflix neće dopustiti da ovo završi... Radije su radili na ovom nego na završetku originalnog scenarija...”, i tako unedogled idu ne baš naklonjeni komentari za “Stranger Things: Tales From ‘85”, iza kojeg stoje autor Eric Robles i izvršni producenti, braća Duffer.

Premijera je 23. travnja na Netflixu, a radnja animirane serije smještena je između druge i treće sezone, u zimu 1985. Tu su Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max, s jednim novim likom Nikki, koja je opisana kao “žilava djevojka u irokezi”.

Ekipa kreće u “borbu protiv novih čudovišta i otkrivanje paranormalne misterije koja terorizira njihov grad” nakon što se ispod leda probudilo nešto zastrašujuće. Dolazi li iz Naopakog svijeta? Iz dubina laboratorija Hawkins? Ili s nekoga trećeg mjesta?

- Mislim da će se ljudi stvarno iznenaditi koliko je to dobro. Ako najviše volite seriju oko druge i treće sezone, mislim da ćete voljeti i crtić. I nije to tako ‘dječje’. To je monstruozna serija - najavila su braća Duffer za američke medije i dodala: “Zamislili smo ovaj spin-off kao posvetu crtanim filmovima iz 1980-ih”.

Nažalost, nitko od glavnih glumaca iz serije nije posudio glasove svojim likovima. Glasovnu postavu za “Tales From ‘85” čine Brooklyn Davey Norstedt kao Eleven, Jolie Hoang-Rappaport kao Max, Luca Diaz kao Mike, Elisha “EJ” Williams kao Lucas, Braxton Quinney kao Dustin, Ben Plessala kao Will, Odessa A’zion kao Nikki Baxter...