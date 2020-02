Stižu 'Senke' u Hrvatsku, zbog te serije su prozivali Bogdana

Serija 'Senke nad Balkanom' Dragana Bjelogrlića (56) u Srbiji je potukla sve rekorde gledanosti, a ništa lošije nije prošla ni u Bosni i Hercegovini. Dosad se serija nije prikazivala u Hrvatskoj, ali i to se mijenja - gledatelji će je moći gledati na RTL Adriji, specijaliziranom kanalu kojeg pokreće RTL Hrvatska.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Serija prikazuje kraj dvadesetih godina prošlog stoljeća u Beogradu i na Balkanu, prožeta je povijesnim činjenicama i fikcijom, a prikazuje istragu niz misterioznih ubojstava koje povezuju krupni kapital, visoku politiku i lokalne interese.

Bjelogrlić igra glavnu ulogu, a u postavi našli su se i Andrija Kuzmanović (35), Marija Bergam (28), Bojan Navojec (43), Žarko Laušević (60) te Goran Bogdan (39).

Foto: IMDB

O seriji se pričalo i u Hrvatskoj, a velika se prašina podigla kad je Goran Bogdan tijekom intervjua za srpske medije rekao što misli o tome što se serija još nije emitirala kod nas.

- Ma boli me ku**c za Hrvatsku i za to što serija tamo nije emitirana. Slobodno to napišite - rekao je Bogdan tada.

Foto: IMDB

Nakon toga je ispričao kako mu je teško što je završilo snimanje serije 'Senke nad Balkanom'.

- Obožavam raditi i nijedan trenutak mi nije pao teško na snimanju. Ipak, razumijem Dragana jer je njemu stvarno bilo najteže. On se slomio kako bi serija bila ovako dobra - rekao je Bogdan.

Foto: IMDB

Proslavljeni srpski glumac Dragan Bjelogrlić, koji je autor spomenute serije, imao je značajne uloge u filmovima 'Lepa sela lepo gore', 'Rane', Sivi kamion crvene boje', 'Nebeska udica', a zapamćen je i po ulozi u televizijskoj seriji 'Bolji život'.

Tema: FILM