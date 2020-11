Stjepanu pozlilo: Osjetio sam da je živa kao što smo i mi živi...

Ovo što se sada dogodilo s ribama baš me dotuklo. Ne znam, ne mogu opisati, baš me nekako potreslo na puno načina i to što sam vidio taj zadnji udisaj i izdisaj, to me doslovno skroz pokosilo, rekao je je Stjepan

<p>Nakon što je<strong> Josip</strong> cijeli dan proveo na brodu pecajući ribu, pred kraj večeri farmeri su se okupili ne bi li izvagali ribu, jer tjedni zadatak im nalaže da po danu moraju uloviti 6kg ribe.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>Dok se riba još meškoljila po stolu, a Josip se veselio svom dobrom ulovu, prišao je<strong> Stjepan</strong> kojemu je jako brzo pozlilo.</p><p>- Ovo što se sada dogodilo s ribama baš me dotuklo. Ne znam, ne mogu opisati, baš me nekako potreslo na puno načina i to što sam vidio taj zadnji udisaj i izdisaj, to me doslovno skroz pokosilo - kazao je Stjepan koji je promijenio nekoliko boja u licu te se povukao u pušnicu. Za njim je ubrzo došao <strong>Saša</strong> vidno zabrinut.</p><p>- Ne znam što se poremetilo u meni. Kada sam je držao u rukama, osjetio sam da je živa kao što smo i mi živi - objasnio je Stjepan Saši te kazao kako ga je upravo brutalnost prema životinjama nagnala da postane vegetarijanac. </p>