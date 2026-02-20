Obavijesti

EPSTEINU DIJELIO IZVJEŠĆA

VIDEO Ispitivali ga 11 sati, nastavljaju s pretresima doma bivšeg princa Andrewa

Piše HINA,
Foto: Phil Noble

Andrew je priveden u četvrtak ujutro nakon optužbi proizašlih iz objave dokumenata povezanih s pedofilom i financijerom Jeffreyjem Epsteinom.

Admiral

Britanski istražitelji nastavljaju pretres bivše rezidencije Andrewa Mountbatten-Windsora u Berkshireu nakon što je bivši princ pušten na slobodu poslije uhićenja zbog sumnje na zlouporabu službenog položaja. Andrew je priveden u četvrtak ujutro nakon optužbi proizašlih iz objave dokumenata povezanih s pedofilom i financijerom Jeffreyjem Epsteinom. 

Andrew Mountbatten-Windsor | Video: 24sata/Reuters

Prvi je to put u modernoj povijesti da je uhićen istaknuti član britanske kraljevske obitelji. U pritvoru policije Thames Valley u četvrtak je proveo oko 11 sati. 

Andrew Mountbatten-Windsor released after arrest over misconduct relating to Epstein
Foto: Jaimi Joy

Iz policije je priopćeno kako su završeni izvidi u Andrewovom domu na imanju Sandringham u Norfolku. No istražitelji nastavljaju s pretresom imanja u Berkshireu - Royal Lodgea na posjedu Windsor, njegovog bivšeg doma. 

Nekadašnji član kraljevske obitelji snimljen je u četvrtak navečer kako napušta policijsku postaju Aylsham u Norfolku, a kasnije se vratio u Sandringham, prošavši automobilom pored okupljenih novinara.

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je navečer izjavio da je njegovo uhićenje "vrlo tužno" i dodao kako smatra da je to "jako loše za kraljevsku obitelj". Trump je u obraćanju novinarima pohvalio Andrewovog brata, kralja Charlesa, otkrivši kako on "uskoro dolazi u posjet našoj zemlji" te da je riječ o "fantastičnom čovjeku".

Aylsham Police Station amid a report of an arrest in Aylsham
Foto: Phil Noble

Bivši vojvoda priveden je na svoj 66. rođendan zbog optužbi da je Epsteinu prosljeđivao osjetljive informacije dok je služio kao posebni trgovinski izaslanik Ujedinjenog Kraljevstva. 

Policija Thames Valleya prethodno je potvrdila da provjerava navode iz elektroničke pošte koju je objavilo američko ministarstvo pravosuđa. 

Ti dokumenti sugeriraju da je Andrew s Epsteinom dijelio izvješća o službenim posjetima Hong Kongu, Vijetnamu i Singapuru.

Jedna od poruka iz studenog 2010. pokazuje da je Andrew proslijedio e-mail samo pet minuta nakon što ga je primio od svog tadašnjeg posebnog savjetnika Amira Patela. Druga poruka, poslana na Badnjak 2010., navodno prikazuje kako Andrew šalje Epsteinu povjerljivi brifing o mogućnostima ulaganja u rekonstrukciju afganistanske pokrajine Helmand.

Andrew je ranije negirao bilo kakvu krivnju povezanu s Epsteinom, no na najnovije optužbe nije izravno odgovorio.

