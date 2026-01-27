Što će biti u seriji Divlje pčele? Ante je ucijenio Rajku tajnom...

Cvita i Tereza se zbližavaju, a Luce tjera Krstu iz njihovog doma. On u suzama odlazi, a Tea i Jakov razgovaraju o budućnosti. Karmela i Katarina razgovaraju o Jakovu i njihovoj ljubavi uz kratku trač partiju o Marici, Luci i Krsti.

Domazet se pozdravlja od Badurine, koji mu govori da će čuvati njegovu tajnu. Neočekivan obrat u njihovom razgovoru prilično je dirljiv.

Rajka je u svojim mislima, dok Ivica konačno osjeća malo sreće zbog unučeta koje bi trebalo doći. Mirjana i Ante razgovaraju o Rajki i oporuci, Mirjana je u šoku zbog otkrivene tajne, no uskoro je suprug utješi - drži Rajku u šaci zbog njezine tajne. "Razumila je", jasan je bio Ante u razgovoru s Mirjanom.

Kate donosi odluku, a Zora je time strašno pogođena.

