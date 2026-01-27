Obavijesti

NOVE DRAME

Što će biti u seriji Divlje pčele? Ante je ucijenio Rajku tajnom...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
6
Foto: rtl

Popularna serija 'Divlje pčele' donosi nove zaplete i drame. Kate donosi odluku, no Zora je njome strašno pogođena...

Admiral

Cvita i Tereza se zbližavaju, a Luce tjera Krstu iz njihovog doma. On u suzama odlazi, a Tea i Jakov razgovaraju o budućnosti. Karmela i Katarina razgovaraju o Jakovu i njihovoj ljubavi uz kratku trač partiju o Marici, Luci i Krsti.

LEGENDARNI GLUMAC Zijad Gračić o ulozi u Divljim pčelama: 'Don Jere se skrasio u tom mjestu, postao dio cjeline'
Zijad Gračić o ulozi u Divljim pčelama: 'Don Jere se skrasio u tom mjestu, postao dio cjeline'

Domazet se pozdravlja od Badurine, koji mu govori da će čuvati njegovu tajnu. Neočekivan obrat u njihovom razgovoru prilično je dirljiv.

Foto: rtl

Rajka je u svojim mislima, dok Ivica konačno osjeća malo sreće zbog unučeta koje bi trebalo doći. Mirjana i Ante razgovaraju o Rajki i oporuci, Mirjana je u šoku zbog otkrivene tajne, no uskoro je suprug utješi - drži Rajku u šaci zbog njezine tajne. "Razumila je", jasan je bio Ante u razgovoru s Mirjanom.

LIJEPA GLUMICA OSVOJILA PUBLIKU FOTO Tko je Lidija Kordić? Glumi Zoru u hit seriji 'Divlje pčele'
FOTO Tko je Lidija Kordić? Glumi Zoru u hit seriji 'Divlje pčele'

Kate donosi odluku, a Zora je time strašno pogođena.

Foto: rtl

'Divlje pčele' ne propustite od 20.30 sati na RTL-u i platformi Voyo!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

