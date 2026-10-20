Što će biti večeras u seriji Divlje pčele? Kate raskrinkala Krnetu!

Inspektor Žuvela se raspituje za Katarinu i želi je vidjeti, dok ga Krneta lažima pokušava spriječiti. Cvita je iscrpljena životom, ali joj dolazak mladog muškarca u Vrilo unosi energiju koju nije očekivala.

Foto: rtl

Špiljak naređuje zatečenom Nevenu da ne nastavlja istragu o Anti. Nakon što se Barešić pobuni, Špiljak mu otvoreno zaprijeti. Ivica bježi od kuće, vraća se na mjesto zločina i ondje susreće Mirjanu.

Inspektor Žuvela ulazi u Katarininu samicu. Unatoč prijetnjama, iz nje samo kreću izlaziti salve riječi o pobačaju, ali i o tome što Krneta već godinama radi zatvorenicama. Krneta sve negira, no Žuvela odluči pokazati milost i potjera ga iz ćelije.

„Sad mi sve ispričajte, polako i ispočetka!“ poručuje iznenađenoj Kati.

Foto: rtl

Hoće li ga uspjeti uvjeriti u istinu? 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.