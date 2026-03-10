Obavijesti

NOVA EPIZODA

Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Katarina otkriva Zori šokantne stvari o Nikoli...

Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Katarina otkriva Zori šokantne stvari o Nikoli...
Foto: rtl

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.

Katarina pokušava pomoći Zori, koja ne može doći k sebi, no pritom i dalje ne opravdava njezine postupke. Mirjana se naslađuje što je veza između Domazeta i Katarine propala. Svi se pitaju gdje je Čavka, a Tereza strahuje da mu se nešto loše dogodilo.

Divlje pčele
Foto: rtl

Krsto napada Šušnjaru u gostionici, a Anka otkriva Luci da zna što joj je radila iza leđa.

DNEVNI PREGLED Evo što će se u utorak događati u vašim omiljenim sapunicama
Evo što će se u utorak događati u vašim omiljenim sapunicama

Bez obzira na Katarinine prijetnje, Nikola donosi važnu odluku. Teška srca, Katarina odluči reći Zori šokantne stvari vezane za Nikolu, koje ponovno mijenjaju baš sve: „Ne znaš cijelu priču, Nikola ti je možda rođak.“

Divlje pčele
Foto: rtl

Kako je Zora reagirala i je li Cvita konačno doznala što joj obitelj skriva, pokazat će nova epizoda 'Divljih pčela', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

