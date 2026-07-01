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DNEVNI PREGLED

Što će ove srijede biti u vašim omiljenim sapunicama? Serhat donosi konačnu odluku o braku

Piše 24sata,
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Što će ove srijede biti u vašim omiljenim sapunicama? Serhat donosi konačnu odluku o braku
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Foto: ONAT ARPAT
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Doznajte što vas u srijedu očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'Plamen ljubavi', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad'...

Admiral

Nasljednik

NOVA TV 21:15

Nakon burnih događaja Serhat donosi konačnu odluku o svom braku i pred svima jasno daje do znanja kome pripada njegovo srce. Yıldız se suočava s teškim posljedicama, dok njezina obitelj odbija prihvatiti poraz.

Foto: ONAT ARPAT

Plamen ljubavi

HRT1 12:25

Miguel se vraća u Portugal kako bi pomogao majci i bratu. Prvi put nakon zatvora susretne Luísu. Uvuče se u novi hotel i zaprijeti Zéu da će platiti što ga je strpao u zatvor.

Foto: HRT

Chicago P.D

RTL2 20:10

Tim istražuje slučaj trovanja u obitelji koja se nalazila u zgradi u kojoj je bio laboratorij za proizvodnju metamfetamina povezan sa Samanthom Beck. Obavještajna jedinica smišlja način kako infiltrirati Ruzeka u Samanthinu operaciju.

DNEVNI PREGLED Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama
Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama

Daleki grad

NOVA TV 20:10

Dolazi dan dugo očekivanog razvoda Alye i Borana. Ono što je trebalo biti tek formalnost pretvara se u dramatičan obračun pred sudom. Neočekivani događaji potpuno mijenjaju ravnotežu među suprotstavljenim stranama, a posljedice sudske odluke odrazit će se i na odnos Alye i Cihana.

Foto: Nova TV

Crno more

NOVA TV 16:00

Svečana večer pretvara se u veliko suočavanje. Tajne koje su godinama bile skrivane napokon izlaze na površinu, a članovi obitelji Furtuna nalaze se u središtu obračuna koji nisu očekivali.

Foto: Nova TV

San snova

RTL 20:15

Maja odlazi na selo srediti situaciju s don Marinkom. Na putu joj se pridruži Alen. Stvari za Maju ne prolaze glatko, dok Alen daje obećanja bez pokrića. Telčev intervju brzo odjekne u javnosti, Bubalo u tome vidi izvrsnu priliku za klub.

Foto: RTL

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