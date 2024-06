Što će reći Jennifer Lopez? Ben Affleck je Dan očeva proveo s bivšom suprugom Garner...

U jeku glasina o razvodu slavnog para Jennifer Lopez i Bena Afflecka, glumac je Dan očeva proveo u društvu bivše supruge, Jennifer Garner, navodi Page Six. Fotografi su je u nedjelju 'uhvatili' kako odlazi u kuću svog bivšeg, a na sebi je nosila sivu vestu, bijelu majicu kratkih rukava, plave traperice i tenisice u zelenoj boji.

Glumica je na glavu stavila sunčane naočale i pila gaziranu vodu, a nakon što je posjetila Afflecka, on ju je odvezao kući.

Page Six piše da Lopez nije bila s njima, no u objavi na Instagramu svog je supruga nazvala 'herojem'. Povodom Dana očeva, objavila je njegovu fotografiju iz 2001. godine kad je glumio u filmu 'Pearl Harbor'.

'The Mother' film premiere, Los Angeles, California, USA - 10 May 2023

J.Lo ima blizance Maxa i Emme s bivšim suprugom Marcom Anthonyjem, dok Affleck i Garner imaju troje djece: Violet, Seraphinu i Samuela.

Garner je nedavno snimljena u društvu Benove majke. Bivši supružnici zajedno su stigli na utakmicu njihovog sina Samuela, a Garner se razveselila kad je vidjela svoju bivšu svekrvu.

Jennifer Garner Shares a Laugh with Ben Affleck and his Mom | Foto: AMCO

Svi su u jednom trenutku smijali, a ako je suditi prema fotografijama uživali su. U jednom trenutku Garner i Benova majka su se zagrlile.