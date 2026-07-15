Što gledati na Disney+? Ovo je top 10 filmova na toj platformi

Disney+ i ovog tjedna donosi raznoliku ponudu koja je osvojila gledatelje u Hrvatskoj! Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih filmova i serija na Disney+ u Hrvatskoj za tjedan koji počinje 13. 07. 2026. godine. Provjerite jeste li već pogledali sve hit naslove ili još imate što nadoknaditi!

Top 10 najgledanijih filmova na Disney+ u Hrvatskoj:

1. Avatar: Fire and Ash (IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 66%)

Ova epska znanstveno-fantastična avantura, nastavak legendarnog Avatara, prati Jakea Sullyja i Neytiri nakon ratnih stradanja i gubitka sina. Suočeni su s novom prijetnjom – plemenom Ash People, predvođenim nemilosrdnim Varangom. Film obiluje akcijom, napetim obiteljskim trenucima i vizualno spektakularnim scenama. U glavnim ulogama: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Kate Winslet. Režija: James Cameron. (SAD, 2026., Znanstvena fantastika, Akcija)

Foto: PROMO

2. Moana | A Special Look

U iščekivanju nove live-action avanture "Moana", Disney donosi poseban pogled iza kulisa ove uzbudljive adaptacije. (Obiteljski, Avantura)

3. Moana (IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 95%)

Animirani hit inspiriran polinezijskom mitologijom prati hrabru Moanu koja kreće na epsko putovanje kako bi spasila svoj narod. Glasove posuđuju Auli’i Cravalho i Dwayne Johnson. Režija: Ron Clements i John Musker. (Animirani, Obiteljski, Avantura)

Foto: IMDB

4. Moana 2 (IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 69%)

Nastavak popularne animacije donosi novu avanturu Moane i Mauija, koji s novom posadom istražuju opasne, zaboravljene vode Oceana. Glasovi: Auli’i Cravalho, Dwayne Johnson. (Animirani, Obiteljski, Avantura)

5. Ready or Not 2: Here I Come (IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 73%)

Horor-triler u kojem Grace i njezina sestra Faith bježe pred smrtonosnom igrom i borbom za prijestolje tajanstvenog Vijeća. U glavnim ulogama: Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar. (Triler, Horor)

6. Toy Story 3 (IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 98%)

Treći nastavak legendarne animirane franšize donosi emotivnu priču o odrastanju i prijateljstvu. Woody, Buzz i ekipa pokušavaju pronaći put kući nakon što ih Andy slučajno ostavi u vrtiću. Glasovi: Tom Hanks, Tim Allen. (Animirani, Obiteljski)

7. Simpsley (IMDB: 7.6)

Komična avantura u kojoj Marge Bouvier, prevarantica bez novca, odlazi u Italiju kako bi vratila bogatog Seymoura Skinnera, ali na putu joj stoji nespretni Homer Simpsley. Glasovi: Dan Castellaneta, Julie Kavner. (Animirani, Komedija)

8. Toy Story (IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 100%)

Prva računalno animirana senzacija prati Woodyja i Buzza Lightyeara u borbi za Andyjevu pažnju i putovanju prema prijateljstvu. Glasovi: Tom Hanks, Tim Allen. (Animirani, Obiteljski)

Foto: Profimedia/arhivska fotografija

9. Toy Story 2 (IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 100%)

U nastavku, Woodya otima kolekcionar igračaka, a Buzz i ekipa kreću u spašavanje. Glasovi: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack. (Animirani, Obiteljski)

10. Toy Story 4 (IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 97%)

Woody i Buzz kreću na novu avanturu kad se u Bonniejinoj sobi pojavi neobična nova igračka Forky. Glasovi: Tom Hanks, Tim Allen, Keanu Reeves. (Animirani, Obiteljski)

*uz korištenje AI-ja

