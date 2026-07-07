Što gledati na Netflixu? Ovo je top 10 filmova u Hrvatskoj

Netflix je i ovog tjedna donio pregršt uzbuđenja za gledatelje u Hrvatskoj! Ako tražite preporuku što pogledati, donosimo vam najnoviju listu top 10 najgledanijih filmova i serija – uz detaljne opise, ocjene i glumačke zvijezde. Provjerite što je u trendu i pronađite svog favorita!

Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj:

1. Sonic the Hedgehog 3 (IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 86%)

Ova nova avantura prati Sonica, Knucklesa i Tailsa koji se ponovno udružuju kako bi se suočili s moćnim protivnikom Shadowom, tajanstvenim zlikovcem s nevjerojatnim moćima. Kada shvate da su nadmašeni u svakom pogledu, Sonicov tim mora pronaći neočekivanog saveznika kako bi spasili planet. U glavnim ulogama su Ben Schwartz, Jim Carrey, Keanu Reeves i Idris Elba, a režiju potpisuje Jeff Fowler. (SAD, 2026., Avantura, Obiteljski)

2. Enola Holmes 3 (IMDB: 5.8)

Detektivka Enola Holmes odlazi na Maltu gdje se njezini osobni i profesionalni snovi sudaraju na slučaju opasnijem od svega što je dosad doživjela. Millie Bobby Brown ponovno briljira u naslovnoj ulozi, uz podršku Henryja Cavilla i Helene Bonham Carter. (UK/SAD, 2026., Misterij, Avantura)

3. Voicemails for Isabelle (IMDB: 7.4)

Mlada žena šalje duhovite i iskrene govorne poruke svojoj preminuloj sestri, no one slučajno završe kod neznanca koji se zaljubljuje u nju izdaleka. U glavnim ulogama su Zoey Deutch i Nick Robinson. (SAD, 2026., Romantična komedija)

4. Little Brother (IMDB: 5.5)

Život poznatog agenta za nekretnine iz temelja se mijenja kada mu se ekscentrični "mlađi brat" iznenada pojavi na vratima. Glume John Cena i Eric André. (SAD, 2026., Komedija)

5. Despicable Me 4 (IMDB: 6.3)

Gru, Lucy i njihove djevojčice dočekuju novog člana obitelji – Gru Jr., koji ima samo jedan cilj: izluđivati svog tatu. Kada se pojavi novi neprijatelj Maxime Le Mal, cijela obitelj mora krenuti u bijeg. Glasove posuđuju Steve Carell, Kristen Wiig i Will Ferrell. (SAD, 2026., Animirani, Obiteljski)

6. Office Romance (IMDB: 5.8)

Jackie, direktorica i CEO aviokompanije, vodi strogu politiku protiv ljubavnih veza među zaposlenicima. No, kada se pojavi novi zgodni odvjetnik, pravila će biti na kušnji. (SAD, 2026., Romantična komedija)

7. The Killer (IMDB: 5.7, Rotten Tomatoes: 57%)

Zee je plaćena ubojica poznata kao Kraljica mrtvih. Kada odbije ubiti slijepu djevojku, postaje meta svojih kolega kriminalaca i policije. U glavnim ulogama su Nathalie Emmanuel i Omar Sy, režija John Woo. (SAD, 2026., Akcija, Triler)

8. Anora (IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 98%)

Anora, mlada seksualna radnica iz Brooklyna, neočekivano se udaje za sina ruskog oligarha. Kad roditelji saznaju za brak, kreću u New York kako bi ga poništili, a Anorina bajka je ugrožena. (SAD, 2026., Drama)

9. Swapped (IMDB: 7.3)

U životinjskom kraljevstvu Dolina, mala šumska životinja i kraljevska ptica zamijene tijela i prisiljeni su zajedno krenuti na divlju avanturu. Glasove posuđuju Michael B. Jordan i Juno Temple. (SAD, 2026., Animirani, Avantura)

10. Enola Holmes (IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 91%)

Dok traži nestalu majku, neustrašiva tinejdžerka Enola Holmes koristi detektivske vještine kako bi nadmudrila brata Sherlocka i pomogla odbjeglom lordu. U glavnim ulogama su Millie Bobby Brown i Henry Cavill. (UK/SAD, 2020., Misterij, Avantura)

*uz korištenje AI-ja

