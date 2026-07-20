Što gledati na Netflixu? Ovo je top 10 filmova u Hrvatskoj...

Netflix je i ovog tjedna donio bogat izbor filmova, a mi vam donosimo ažuriranu listu najgledanijih naslova u Hrvatskoj za tjedan koji počinje u ponedjeljak, 20. 07. 2026. Ako ste u potrazi za novim filmskim uzbuđenjima, pogledajte što je trenutno u trendu!

Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj:

1. Desire (IMDB: 6.3)

Ovaj napeti erotski triler prati Lucero, ženu koja naizgled ima savršen život – bogat dom, odanog supruga i dvoje djece. No, ispod površine tinja nezadovoljstvo. Kada u njihov život uđe mladi trener plivanja Matías, Lucero se upušta u opasnu vezu koja prijeti uništiti njezinu obitelj. Tajne, strast i ljubomora dovode do emocionalnog kaosa u kojem su majka i kći uvučene u opasni ljubavni trokut. (Meksiko, drama, triler)

2. The Creator (IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 77%)

U distopijskoj budućnosti, bivši specijalac Joshua dobiva zadatak pronaći i eliminirati tajanstvenog Stvoritelja, arhitekta napredne umjetne inteligencije koja prijeti uništenju čovječanstva. Film obiluje akcijom, efektima i moralnim dilemama o čovjeku i stroju. (SAD, SF, akcija)

3. Death on the Nile (IMDB: 6.3)

Belgijski detektiv Hercule Poirot na luksuznom parobrodu po Nilu istražuje ubojstvo koje prekida medeni mjesec mladog para. U ovoj napetoj adaptaciji Agathe Christie uživat će ljubitelji misterija i krimića. (SAD/UK, krimi, misterij)

4. Shipwrecked: Nightmare at Sea

Dokumentarac koji donosi svjedočanstva preživjelih i nikad viđene snimke katastrofe luksuznog kruzera iz 2012. godine. Autentičan prikaz borbe za preživljavanje na otvorenom moru. (Dokumentarni)

5. Despicable Me 4 (IMDB: 6.3)

Gru, Lucy i njihove djevojčice dobivaju novog člana – Gru Jr., koji obožava zadirkivati svog tatu. Kad se pojavi novi neprijatelj Maxime Le Mal sa zanosnom partnericom Valentinom, cijela obitelj mora pobjeći i suočiti se s novim izazovima. (SAD, animirani, komedija)

6. Sonic the Hedgehog 3 (IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 86%)

Sonic, Knuckles i Tails udružuju snage protiv misterioznog Shadowa, čije moći premašuju sve dosad viđeno. Dinamična avantura prepuna akcije, humora i prijateljstva. (SAD, akcija, avantura)

7. 23 000 Lives (IMDB: 6.0)

Inspiriran stvarnim događajima, film prati grupu mladih iz Berlina koji, potreseni sudbinom izbjeglica na Mediteranu, kupuju brod i kreću u misiju spašavanja tisuća života. Njihova hrabrost suočava se s moralnim i pravnim izazovima. (Njemačka, drama, istinita priča)

8. Voicemails for Isabelle (IMDB: 7.3)

Komična drama o mladoj ženi koja šalje emotivne govorne poruke svojoj pokojnoj sestri, ne znajući da ih zaprima potpuni stranac koji se zaljubljuje u nju. Neočekivana romantična priča o gubitku i novim počecima. (SAD, romantična komedija)

9. Enola Holmes 3 (IMDB: 5.8)

Mladu detektivku Enolu Holmes put vodi u Maltu, gdje se njezini privatni i profesionalni snovi prepliću u najopasnijem slučaju do sada. Nova avantura omiljene junakinje donosi napetost i humor. (UK/SAD, avantura, misterij)

10. Jupiter Ascending (IMDB: 5.3, Rotten Tomatoes: 28%)

U svemiru gdje je ljudska genetika najvrednija roba, siromašna Zemljanka postaje ključna figura u borbi moćne dinastije. Spektakularan SF spektakl s puno akcije i vizualnih efekata. (SAD, znanstvena fantastika)

*uz korištenje AI-ja



