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Što gledati na Netflixu? Ovo je top 10 filmova u Hrvatskoj...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Što gledati na Netflixu? Ovo je top 10 filmova u Hrvatskoj...
Foto: IMDB
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Saznajte koji su filmovi najgledaniji na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo vam detaljan pregled top 10 naslova uz sažetke i žanrove – ne propustite najnovije hitove koje svi gledaju

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Netflix u Hrvatskoj ponovno nudi raznoliku paletu filmova i serija, a ovaj tjedan donosi nekoliko iznenađenja na samom vrhu! Pogledajte što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton.

Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj:

1. The Whisper Man

Kriminalistički triler koji prati udovca i pisca kriminalističkih romana kojem je otet osmogodišnji sin. Udružuje se sa svojim otuđenim ocem, bivšim policajcem, i otkriva vezu s davnim slučajem serijskog ubojice poznatog kao The Whisper Man. (SAD, 2026., Krimi, 111 min)

2. Why Did I Get Married Again?

Romantična drama u kojoj se parovi ponovno okupljaju na vjenčanju kćeri Marcusa i Angele. Stara i nova drama izlaze na površinu dok se svi pitaju: Zašto smo se opet vjenčali? (SAD, 2026., Romansa, 109 min)

3. The Secret Woman

Danski triler o ženi s amnezijom koja otkriva da ima obitelj i nasljedstvo u obliku brodarske tvrtke. Vraća se u luksuzan, ali tajanstven svijet kako bi otkrila zašto ga je napustila. (Danska, 2026., Triler, 119 min)

4. The Sixth Sense

Kultni horor o osmogodišnjem dječaku Coleu koji tvrdi da vidi mrtve ljude. Dječji psiholog Malcolm Crowe pokušava mu pomoći, otkrivajući da dječak zaista ima nadnaravne sposobnosti. (SAD, 1999., Horor, 107 min)

5. Turning Point: Generation 9/11

Dokumentarac koji istražuje dugoročne posljedice napada 11. rujna kroz priče siročadi, novinara, mladih Afganistanaca i američkih marinaca obilježenih povlačenjem iz Afganistana 2021. godine. (SAD, 2026., Dokumentarni, 100 min)

6. Bee Movie

Animirana obiteljska komedija o pčeli Barryju B. Bensonu koji, nezadovoljan životom u košnici, odluči tužiti ljudsku rasu zbog eksploatacije pčela. (SAD, 2007., Animirani/Obiteljski, 91 min)

7. The Little Things

Kriminalistički triler o zamoru policajca Dekeu koji zajedno s detektivom Baxterom lovi serijskog ubojicu. Dekeova intuicija i mračne tajne iz prošlosti dovode do moralnih dilema i šokantnih otkrića. (SAD, 2021., Krimi, 127 min)

8. You, Me and Dupree

Komedija o Randyju Dupreeju koji, nakon što izgubi posao, postaje trajni gost kod prijatelja i njegove supruge, što dovodi do urnebesnih situacija i ljubomornih ispada. (SAD, 2006., Komedija, 108 min)

9. Puss in Boots

Animirani film koji otkriva pravu priču o legendarnom Mačku u čizmama, njegovoj avanturi s Kitty Softpaws i Humpty Dumptyjem kako bi spasili svoj grad. (SAD, 2011., Animirani/Avantura, 90 min)

10. Go Team!

Španjolska komedija o zaposlenicima tvrtke za proizvodnju sira koji odlaze na team building, ali se sve pretvara u kaos, izdaju i otkaze, uz satiru na korporativnu kulturu. (Španjolska, 2026., Komedija)

*uz korištenje AI-ja
 
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