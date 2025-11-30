Što gledati večeras na TV-u?

Nedjeljna večer na malim ekranima donosi pregršt uzbudljivih emisija, spektakularnih filmova i omiljenih serija. Donosimo pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima i preporučujemo što ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi napetu večer uz kviz "Superpotjera" u 20:15, gdje natjecatelji pokušavaju nadmudriti najbolje lovce Hrvatske. Nakon toga slijedi akcijski ratni spektakl "Operacija Kromit" (21:15), istinita priča o dramatičnoj misiji tijekom Korejskog rata. Informativni program "Dnevnik 3" čeka vas od 23:15.

20:15 Superpotjera

21:15 Operacija Kromit

23:15 Dnevnik 3

HRT 2

HRT 2 večeras je u znaku sporta i glazbe! Od 20:00 "Stadion" donosi najvažnije nogometne analize, a već u 20:55 gledamo drugi dio Svjetskog kupa u skijanju (ženski slalom). Od 21:58 slijedi dokumentarna serija o teniskoj legendi "U areni: Serena Williams".

20:00 Stadion

20:55 Skijanje, Svjetski Kup: slalom (Ž)

21:58 U areni: Serena Williams

RTL

RTL donosi pravu filmsku akciju – u 20:20 gledamo "Meg: Predator iz dubina", napeti SF blockbuster o borbi s drevnim morskim čudovištem. Večer završava epskim spektaklom "Troja" (22:45) s Bradom Pittom u glavnoj ulozi.

20:20 Meg: Predator iz dubina

22:45 Troja

Nova TV

Nova TV večeras nudi zabavu za cijelu obitelj! U 20:15 ne propustite novi spektakl "Supertalent", a nakon toga slijedi romantična drama "Ponovno ljubav" (22:50).

20:15 Supertalent

22:50 Ponovno ljubav

RTL 2

RTL 2 je rezerviran za ljubitelje kriminalističkih serija i sitcoma. Večer počinje s "Chicago P.D." (20:20), a od 21:20 i 21:50 slijede legendarni "Prijatelji". Za dozu smijeha tu je "Teorija velikog praska" od 22:20.

20:20 Chicago P.D.

21:20 Prijatelji

22:20 Teorija velikog praska

Doma TV

Doma TV donosi akciju i napetost – u 20:00 na rasporedu je "Transporter nasljedstvo", uzbudljivi akcijski triler o poznatom transporteru Franku Martinu. Od 21:40 slijedi još jedan akcijski film "Usamljeni zaštitnik".

20:00 Transporter nasljedstvo

21:40 Usamljeni zaštitnik

Top 5 filmskih hitova večeri na tematskim kanalima:

"Bliski odnosi" (Star Movies, 20:00) – emotivna drama o ljubavi i odnosima koja će vas dirnuti do suza.

"Direktori na cesti" (Star Movies, 22:10) – urnebesna komedija o dvojici direktora koji kreću na neobično putovanje.

"Jimi Hendrix: Voodoo Child" (HTV 3, 22:05) – glazbeno-dokumentarni film o legendi rocka.

"Usamljeni zaštitnik" (Doma TV, 21:40) – akcijski film prepun adrenalina.