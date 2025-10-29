Što vas očekuje u sapunicama i serijama u srijedu? Marti se ukazuje Edo, a Šimun je krivi

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Marta ima halucinaciju u kojoj joj se ukazuje Edo. Pokazuje joj kako izgledaju posljedice njezinih odluka. Ukazuje joj na brak bez ljubavi sa Šimunom, da je oduvijek voljela i još voli Karla, kao i to da joj Olgina propast neće donijeti sreću. Šimun krivi Martu za tragediju i ne vjeruje joj.

La Promesa

HRT1 13:20

Jana zahtijeva od Cruz i Leocadije da joj kažu istinu. Samuel odluči otići s La Promese. Ángela i Curro se poljube. Manuel se vrati s putovanja u Italiju i nađe Janu kako nastrijeljena krvari.

Chicago P.D.

RTL2 18:20

Justin kaže Erin da je bio u tučnjavi u baru, no zapravo je sudjelovao u ubojstvu čovjeka koji je povezan s mafijom. Voight shvaća da je ubojstvo počinio Joe Catalano, nećak drugog šefa mafije.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Jakov je iznenađen rezultatima testa očinstva. Joco i Jakov razgovaraju o svojim strahovima i opcijama koje su pred njima. Marina je ljuta na Veljka dok su klinci i dalje ljuti na Damjana.

Kumovi

NOVA TV 20:20

Mještani se prijavljuju za testiranje kako bi se ustanovilo postoje li podudarni donori bubrega za Marka. Goranu lakne kad ga Karmela odgovori od dileme bi li se prijavio, i nije jedini koji se boji testirati. Jadranka i Vinko vratili su se iz Bosne s Jadrankinim ocem Miljenkom.

Cacau

HRT 12:30

Susana pokušava objasniti da nikad nije namjeravala nauditi Cacau ni Marquinhu dok je pomagala Simone u bolnici. Marlene kaže Sal da ne zna gdje je Majoris, ali da bi mogla saznati jesu li je potkupili.

