Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Što vas očekuje u sapunicama i serijama u srijedu? Marti se ukazuje Edo, a Šimun je krivi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Što vas očekuje u sapunicama i serijama u srijedu? Marti se ukazuje Edo, a Šimun je krivi
5
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ove srijede 29. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'..

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Marta ima halucinaciju u kojoj joj se ukazuje Edo. Pokazuje joj kako izgledaju posljedice njezinih odluka. Ukazuje joj na brak bez ljubavi sa Šimunom, da je oduvijek voljela i još voli Karla, kao i to da joj Olgina propast neće donijeti sreću. Šimun krivi Martu za tragediju i ne vjeruje joj.

Foto: RTL

La Promesa 

HRT1 13:20

Jana zahtijeva od Cruz i Leocadije da joj kažu istinu. Samuel odluči otići s La Promese. Ángela i Curro se poljube. Manuel se vrati s putovanja u Italiju i nađe Janu kako nastrijeljena krvari.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2  18:20

Justin kaže Erin da je bio u tučnjavi u baru, no zapravo je sudjelovao u ubojstvu čovjeka koji je povezan s mafijom. Voight shvaća da je ubojstvo počinio Joe Catalano, nećak drugog šefa mafije.

PREGLED TJEDNA Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Hoće li se Marta uspjeti iskupiti za sve zlo?!
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Hoće li se Marta uspjeti iskupiti za sve zlo?!

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Jakov je iznenađen rezultatima testa očinstva. Joco i Jakov razgovaraju o svojim strahovima i opcijama koje su pred njima. Marina je ljuta na Veljka dok su klinci i dalje ljuti na Damjana.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Mještani se prijavljuju za testiranje kako bi se ustanovilo postoje li podudarni donori bubrega za Marka. Goranu lakne kad ga Karmela odgovori od dileme bi li se prijavio, i nije jedini koji se boji testirati. Jadranka i Vinko vratili su se iz Bosne s Jadrankinim ocem Miljenkom.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT 12:30

Susana pokušava objasniti da nikad nije namjeravala nauditi Cacau ni Marquinhu dok je pomagala Simone u bolnici. Marlene kaže Sal da ne zna gdje je Majoris, ali da bi mogla saznati jesu li je potkupili.

Foto: promo

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Prije godinu dana objavila brak s 26 godina mlađim, ali Petra nije jedina koja voli mlađahne
LJUBAV NE BROJI GODINE

Prije godinu dana objavila brak s 26 godina mlađim, ali Petra nije jedina koja voli mlađahne

Sve je više veza i brakova u kojima su žene starije od svojih partnera, a među njima je i naša glumica Petra Dugandžić, koja je prije godinu dana otkrila da se udala za 26 godina mlađeg Nigerijca Maka Noblea
U rekordnom roku: Rasprodane su sve ulaznice za koncerte Marka Perkovića Thompsona
ZA MANJE OD 3 SATA

U rekordnom roku: Rasprodane su sve ulaznice za koncerte Marka Perkovića Thompsona

'Dragi prijatelji, s ponosom vas obavještavamo kako su sve ulaznice za najavljenu dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona rasprodane u rekordnom roku! Zahvaljujemo vam na ogromnom interesu', objavili su
Ovo su cijene ulaznica za koncerte Thompsona: Krenula je i preprodaja na oglasnicima
IDETE LI NA KONCERT?

Ovo su cijene ulaznica za koncerte Thompsona: Krenula je i preprodaja na oglasnicima

Prodaja ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona počela je u utorak u 12 sati, a nedugo nakon toga već je krenula preprodaja na oglasnicima, i to po znatno višoj cijeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025