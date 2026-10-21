Što vas večeras čeka u seriji 'Kumovi'? Grabovac smišlja plan kako vratiti Zvoni...

Macani dobivaju pozivnice za otvorenje Grabovčeve sale i tuguju zbog gubitka svojeg hotela. Ivka u međuvremenu saznaje vijest koja bi sve mogla promijeniti.

Braco shvaća da je Martin otkrio Grabovcu njegovu vezu s Ivom, pa se Iva odlučuje suprotstaviti ocu. Mirjana ne razumije zašto se Braco toliko boji Grabovca jer smatra da on i nije tako loš.

Foto: NOVA TV

- Joj, gazdarice, znamo i ti i ja kakav je on! - odgovara joj Braco.

Mirjana se, međutim, i dalje muči s osjećajima prema Grabovcu, a Jadranka je pokušava malo umiriti. U međuvremenu se nastavljaju audicije za predstavu, a Marko pokušava osvojiti Milicu romantičnom gestom na audiciji.

Novu epizodu ne propustite već sada na Nova Play, a večeras od 20:15 na Novoj TV!