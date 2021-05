Eurovizija je u subotu 22. svibnja okrunila ovogodišnjeg pobjednika. Talijani čiji bend zapravo nosi dansko ime, osvojili su 65. finale najpoznatijeg glazbenog natjecanja u svijetu.

Naime, bend s četiri člana ideju o imenu Måneskin dobio je tik prije svog prvog natjecanja, i to slučajno! Kako je otkrila talijanska glazbenica i članica benda Victoria De Angelis, bend je tražio ime kako bi se mogli predstaviti na lokalnom glazbenom natjecanju za bendove.

- Nismo znali kako ćemo se zvati - rekla je Victoria pa opisala način na koji im je sinula ideja, piše Wiwibloggs.

Budući da je ona podrijetlom i iz Danske i iz Italije, bend se odlučio istražiti neke riječi na danskom zbog čega su i došli do naziva ''Måneskin'', što znači mjesečina (moonlight).

- Izgovorila sam Måneskin i svi su se odmah zaljubili u zvuk i ikoničnost te riječi - otkrila je basistica Victoria.

Bend je nekoliko mjeseci nakon objave svog imena posjetio Dansku.

- Donijelo nam je sreću. Na natjecanju smo osvojili prvu nagradu - rekli su iz benda koji je tako započeo blistavu karijeru.

No, to nije jedino neobično u vezi ovog benda.

Pobjednička pjesma 'Zitti e buoni' ("Shut up and behave") govori o nekonformistu koji ne želi da ga miješaju s drugima te neprestano ističe svoju unikatnost. Naime, protagonist u pjesmi se ispričava svojoj majci koja ga ne pušta u kuću jer uvijek dolazi u kasne sate, a govori kako ni ona nije poput drugih.

U jednom trenutku u pjesmi se spominje i kako ne vjeruju u Boga "I've written on a tombstone, In my house there's no God".

Podsjetimo, pjesma predstavnice Elene Tsagrinou s Cipra "El Diablo" zbog svoje pjesme na Eurosongu dobila je puno kritika od strane pravoslavne crkve iz države koju je predstavljala. Zbog nje je čak pokrenuta i peticija.

- Izbezumljen sam, ali ne poput njih. I ti si izbezumljena, ali ne poput njih. Izbezumljeni smo, ali ne poput njih. Mi nismo poput njih - stihovi su kojima završava pjesma ovogodišnjih pobjednika Eurosonga.

Bend je nakon pobjede izveo original svoje pjesme.

- Želimo samo reći čitavoj Europi i svijetu da rock 'n' roll nikad ne umire - rekao je David.

