Izvedba monodrame 'Stara škola kreka' koja je trebala biti sutra u Scenoteci je otkazana, a reper je na društvenim mrežama objavio da je razlog tome 'neplanirana operacija'
Stoka otkazao svoju predstavu: 'Zbog neplanirane operacije...'
Reper Marin Ivanović Stoka u ponedjeljak je na društvenim mrežama objavio kako je otkazana izvedba njegove monodrame u Zagrebu, i to zbog operacije. Na Instagramu je objavio i svoju fotografiju iz bolničkog kreveta te napisao kako je zbog 'neplanirane operacije ovog vikenda' otkazana izvedba 'Stare škole kreka' koja se trebala održati u utorak u 20 sati u zagrebačkoj Scenoteci. U objavi stoji i kako se ostale predstave održavaju po planu.
- Povrat novca za ulaznice kupljene putem internetskog sustava prodaje bit će izvršen na vaš račun/karticu, a ako ste ulaznice kupili na blagajni Scenoteke, povrat ostvarujete fizičkim dolaskom na blagajnu - stoji u objavi.
'Stara škola kreka' je na rasporedu Scenoteke još 28.4., 28.5. te 12.6.
- Ima još dovoljno ulaznica pa ih možete odmah kupiti za jednu od tih izvedbi - navodi se u objavi uz napomenu kako je povrat moguć do 30. ožujka.
- Hvala na razumijevanju - poručio je Stoka.
