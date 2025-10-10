Obavijesti

IDE NA BOLJE

Supruga Halida Bešlića izašla iz bolnice: 'Hvala Bogu, dobro je'

Piše Sara Študir,
Supruga Halida Bešlića izašla iz bolnice: 'Hvala Bogu, dobro je'
Foto: screenshot/Youtube

Voljena supruga nedavno preminulog pjevača liječila se u sobi do njega. Izvor blizak obitelji potvrdio je da se oporavlja

Sejda Bešlić, supruga pokojnog pjevača Halida, prema pisanju srpskog Blica, izašla je iz bolnice. Boravila je u sobi do glazbenika, a i sama se liječila od teške bolesti. Vijest je potvrdio prijatelj njihovog sina, Dine Bešlića.

Izvor blizak pjevačevu sinu otkrio je i kako se Sejda osjeća. 'Je, izašla je iz bolnice. Hvala Bogu sve je dobro, ide na bolje', kratko je rekao.

Foto: Facebook

Sin jedinac popularnog pjevača, od oca se oprostio i na Instagram profilu objavivši obiteljsku fotografiju te napisavši kako će im svima jako nedostajati, a osobito unucima Lamiji i Belminu. 'Volimo te puno i znaj da te nikad iznevjeriti nećemo. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio.', riječi su kojima je Dino zaključio svoj emotivni tekst.

Dino Bešlić prisustvovao je i okupljanju u čast njegova oca, koje se održalo u srijedu ispred sarajevskog Doma mladih. S neutješnim je obožavateljima, koji su ga pozdravili pljeskom,  pjevao Halidove pjesme, a pridružio mu se i harmonikaš koji je dugo svirao s popularnim pjevačem.

Sarajevo: Sin Halida Bešlića, Dino odao je počast svome ocu
Sarajevo: Sin Halida Bešlića, Dino odao je počast svome ocu | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Halid Bešlić, jedan od najpopularnijih pjevača narodne glazbe s ovih prostora, preminuo je u utorak u 72. godini života. U posljednje vrijeme boravio je u sarajevskoj bolnici gdje se, baš kao i njegova voljena supruga, liječio od teške bolesti. Upravo je njoj posvetio i jednu od posljednjih pjesama koje je snimio. Od njega se nisu oprostili samo obožavatelji, već i mnoge domaće zvijezde na svojim društvenim mrežama.

