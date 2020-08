Stomatologinja ulazi u Zadrugu: Monika je prije 10 godina već bila u Hrvatskom top modelu

<p><strong>Monika Horvat</strong> (28), rođena Riječanka odrasla u Njemačkoj, najavila je ulazak u kontroverzni srpski show 'Zadrugu'. Javnost je zaintrigirala ponajviše jer je po struci doktorica stomatologije. Ipak, poneki ljubitelji reality showova, sjetit će se Monike iz druge sezone 'Hrvatskog top modela' kojeg je vodila manekenka<strong> Vanja Rupena </strong>(42). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatica Monika Horvat ulazi u 'Zadrugu'</strong></p><p>Horvat se tamo natjecala 2010. godine, a ispala je u trećoj epizodi showa. Tada se predstavila kao sportašica koja je nekoliko godina trenirala odbojku, a natjecanje u 'Hrvatskom Top Modelu' vidjela je kao odskočnu dasku u svijet profesionalnog modelinga.</p><p>Ipak, Monika se nije dobro snašla na snimanju s vrtuljkom. Djevojke su trebale prošetati pistom, stati na vrtuljak i zauzeti tri različite poze. Osim kritika na račun hoda, Monika je dobila negativne ocjene i zbog snimanja jer su smatrali da se ne snalazi pred kamerom.</p><p>- Tvoje natjecanje na Hrvatskom top modelu je gotovo - rekla joj je prije deset godina Rupena unatoč njezinom obećanju da će dati sve od sebe na drugom snimanju ako dobije još jednu šansu.</p><p>U korist Moniki nije išla niti izjava da se smatra boljom od većine kandidatkinja, kao ni činjenica da nema pojma o prehrani jer je naručila kalorični bečki odrezak na snimanju. Na kraju showa, pobijedila je <strong>Rafaela Franić</strong>. </p><p>Monika je sada pristala ući u 'Zadrugu' jer joj se show, kaže, čini zanimljiv i zabavan.</p><p>- Rekla bih da glavni razlog ulaska i ne postoji. Pristala sam jer mi se činio interesantan i zabavan, iako je jasno da sam se upustila u pravu avanturu. Pristala sam spontano i hirovito jer takva i jesam - objasnila je.</p><p>Obitelj baš i nije oduševljena ovim potezom, no ona ih potpuno razumije.</p><p>- Sumnjam da bi ičija obitelj i bila sretna kad im dijete ode u takvu pustolovinu. S obzirom na to da sam dugo studirala, jer faks stomatologije traje šest godina, a malo sam i produljila, naravno da moji očekuju da radim u struci, a ne da se provlačim pred malim ekranima u realityju. Međutim, kad su se oporavili od šoka i pomirili se s mojom odlukom, sad me podržavaju, kao što su me cijeli život podržavali u svim mojim ‘ludostima’ - kaže. </p>