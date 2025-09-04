Obavijesti

Show

Komentari 0
TEŽAK POČETAK

Strah i trema: Večeras u 'Životu na vagi' stiže prvi veliki izazov

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Strah i trema: Večeras u 'Životu na vagi' stiže prvi veliki izazov
5
Foto: RTL

Zadatak je jasan, ali nimalo lak: prokopati tunel kroz brdo pijeska i provući kroz njega svakog člana tima. Svaka zastavica znači korak bliže pobjedi, a ona donosi i posebnu nagradu

U trećoj epizodi 'Života na vagi' natjecatelje čeka prvi veliki izazov - i odmah ispit hrabrosti, snage i timskog duha. Dok su putovali prema nepoznatoj lokaciji, nervoza je rasla.

Pred njima je najvažnija borba FOTO Kandidati 'Života na vagi' imaju gotovo tri tone: Evo tko je došao s najvećom kilažom...
FOTO Kandidati 'Života na vagi' imaju gotovo tri tone: Evo tko je došao s najvećom kilažom...

- Dan velikog izazova mi je najmrži dan u 'Životu na vagi'.  Prvo ta neizvjesnost… Loše mi je kad vidim gdje dolazimo i imam ogromnu tremu - priznala je Kate.

Foto: RTL

Ni Domagoj nije bio miran: 'Meni se ovo ne čini na dobro. Prvi izazov je pred nama, a sve okolo šuma, bregi zagorski…'

VIDLJIV NAPREDAK Antonija iz 'Života na vagi' ide glavom kroz zid: 'Napredujem! Tlak je uredan, više ne kašljem'
Antonija iz 'Života na vagi' ide glavom kroz zid: 'Napredujem! Tlak je uredan, više ne kašljem'

Autobus se zaustavio u kamenolomu. Kod Kate je to izazvalo još veću tremu dok je Zvone samouvjeren pa kaže: 'Spreman sam za što god dolazi.'

Foto: RTL

A onda su treneri Mirna i Edo otkrili pravila.

- Odlučili smo prvi tjedan zapapriti našim natjecateljima pa je i ovaj prvi veliki izazov baš papren - najavio je Edo.

Foto: RTL

Zadatak je jasan, ali nimalo lak: prokopati tunel kroz brdo pijeska i provući kroz njega svakog člana tima. Svaka zastavica znači korak bliže pobjedi, a ona donosi i posebnu nagradu - vreću u koju stane tri kilograma pijeska. Koliko će je napuniti, odlučuje pobjednički tim, ali je nosi gubitnički, i to na sljedećem vaganju! 

Foto: RTL

Hoće li tremu, klaustrofobiju i kaos nadjačati snaga i upornost? I tko će upisati prvu veliku pobjedu sezone - crveni ili plavi? Pogledajte večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Znaš li tko sam? Izbacili su ga iz glazbene škole jer je bio 'lijen i netalentiran', a postao je ikona
PROSLAVLJENI GLAZBENIK

Znaš li tko sam? Izbacili su ga iz glazbene škole jer je bio 'lijen i netalentiran', a postao je ikona

Prvi put sam stvarno bio fasciniran zvukom gitare na koncertu grupe Manjifiko u Sarajevu, prisjetio se jednom prilikom glazbenik
Cijela Hrvatska znala je za suze Doris Pinčić: Glumica i omiljena voditeljca slavi 37. rođendan
POPULARNA ZADRANKA

Cijela Hrvatska znala je za suze Doris Pinčić: Glumica i omiljena voditeljca slavi 37. rođendan

Rođena Zadranka ime je dobila po pjevačici Doris Dragović na prijedlog oca Marija. Proslavila se u 'Larinu izboru' autorice Jelene Veljače, a serija se prikazivala u čak 41 zemlji. Često je plakala pa je postala meme
FOTO Dame, gdje su vam gaćice nestale? Njihove haljine otkrile su (skoro) sve! Pogledajte ih...
IZDANJA O KOJIMA SVI PRIČAJU

FOTO Dame, gdje su vam gaćice nestale? Njihove haljine otkrile su (skoro) sve! Pogledajte ih...

U svijetu slavnih, moda je često moćan alat izražavanja, a crveni tepih savršena pozornica za odvažne modne izbore. Poznate dame nerijetko su pomicale granice prihvatljivog, noseći haljine koje su više otkrivale nego skrivale, a dobar dio ih je na crveni tepih zaboravio obući gaćice...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025