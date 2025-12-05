Obavijesti

SKRIVENI HOROR

Strah, ozljede i otrovna šminka: Tajne o kultnom filmu koje Hollywood godinama prekriva

Foto: IMDb/screenshot

Iako je 'Čarobnjak iz Oza' postao simbol filmske čarolije, iza kulisa se odvijala stvarnost ispunjena opasnim scenama i teškim ozljedama koji i danas otkrivaju mračnu stranu starog Hollywooda

Iako se Čarobnjak iz Oza iz 1939. danas smatra najčarobnijom bajkom starog Hollywooda, iza kamere odvijala se sasvim druga priča. Snimanje je bilo obilježeno opasnim uvjetima, ozljedama glumaca i nizom detalja koji su desetljećima hranili mit o “prokletstvu” filma.

Foto: IMDb/screenshot

Opasna šminka i teške ozljede

Uloga Limenog čovjeka prvotno je pripala Buddyju Ebsenu, no aluminijska prašina u šminki izazvala mu je ozbiljne respiratorne probleme. Završio je u bolnici i potpuno odustao od filma. Slično je prošla i Margaret Hamilton, Zla vještica sa Zapada, koja je pretrpjela jake opekline kada je pirotehnička scena eksplodirala prerano. Čak je i njezina dublerica bila teško ozlijeđena u jednoj od opasnih scena.

Dodatnu zabrinutost danas izaziva podatak da je umjetni snijeg korišten u polju maka bio izrađen od – azbesta. U to vrijeme smatran je “bezopasnim”, a danas je poznat kao ozbiljan kancerogen.

Među najpoznatijim mitovima o filmu nalazi se i onaj o “zlici” – tobožnjoj prikazi koja se u jednoj od scena navodno njiše u pozadini. Godinama se tvrdilo da je riječ o mračnom incidentu povezanom s jednim od statista.

Stručnjaci su međutim više puta objasnili da se ne radi ni o kakvom tragičnom događaju nego o – ptici. Produkcija je, pokušavajući oživjeti bajkovitu šumu, na set dovela nekoliko egzotičnih ptica koje se u pozadini slobodno kreću. Jedna od njih, veliki pticoliki ždral, ušla je u kadar i svojim pokretom stvorila iluziju “zlokobne sjene”. Unatoč objašnjenjima, legenda i dalje živi među obožavateljima.

Foto: ZKM

Ariana Grande i nova generacija obožavatelja

Zanimljivo je da film još uvijek snažno provlači kroz popularnu kulturu. U posljednjih nekoliko godina Čarobnjak iz Oza ponovno je postao tema razgovora zahvaljujući modernim interpretacijama – među njima i onoj Ariane Grande, koja je u sklopu promocije filma Wicked često isticala koliko ju je original inspirirao.

Njezini nastupi i izjave potaknuli su i novu generaciju gledatelja da se vrati kultnom klasiku, istovremeno otkrivajući i mračne priče iz pozadine koje i danas intrigiraju javnost.

Granica između čarolije i opasnosti

Iako su mnoge priče pretjerane ili potpuno izmišljene, ono što je povijesno potvrđeno dovoljno je da se zapitamo o tadašnjim standardima filmske industrije. Opasni materijali, iscrpljujući radni uvjeti i nedostatak sigurnosnih protokola bili su svakodnevica glumaca i ekipe.

Danas, više od 80 godina kasnije, Čarobnjak iz Oza i dalje očarava gledatelje. Ali ispod njegovih šarenih kulisa ostaje podsjetnik na vrijeme kada je filmska magija često nastajala po cijenu zdravlja i sigurnosti onih koji su je stvarali.

