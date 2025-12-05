Stranger Things nikad mračniji i napetiji, a i kritika i publika su se zapitali jedno ključno pitanje

Stranger Things/Netflix

OCJENA: 8/10

Nakon tri i pol godine čekanja, ispunjene štrajkovima, produkcijskim izazovima i vrtoglavim očekivanjima obožavatelja, vrata Hawkinsa ponovno su se otvorila. Peta i posljednja sezona Netflixova hita “Stranger Things” stigla je 26. studenog, odnosno njezin prvi dio. Prve četiri epizode vraćaju nas u jesen 1987. godine, 18 mjeseci nakon što je Vecna razorio granicu između našeg svijeta i Naopake strane (Upside Down). Kritičari i publika slažu se u jednom: povratak je spektakularan, nabijen akcijom i emocijama, no istovremeno postavlja ključno pitanje - je li serija, baš poput svojih glumaca, napokon odrasla ili je ostala zarobljena u vlastitoj, slavnoj prošlosti?

Za razliku od četvrte sezone, koja je junake raspršila na tisuće kilometara, od Kalifornije do Rusije, ova sezona vraća fokus tamo gdje je sve i počelo. Grad Hawkins sad je pod vojnom karantenom, a pukotine koje je Vecna otvorio prema svom mračnom svijetu grubo su zakrpane metalnim pločama. Atmosfera je klaustrofobična i mračna. Mike, kojega glumi Finn Wolfhard, Dustin u izvedbi Gatena Matarazza, Lucas kojeg tumači Caleb McLaughlin i Will, kojeg igra Noah Schnapp, pokušavaju završiti srednju školu dok oko njih patroliraju vojnici, a prijetnja iz druge dimenzije vreba ispod površine. Tu je i glavna protagonistica Millie Bobby Brown, koja glumi Eleven, djevojčicu sa psihokinetičkim sposobnostima.

Jedan od najdiskutiranijih aspekata ove sezone, koji je nemoguće ignorirati, dob je glumačke postave. Iako je u priči prošlo samo četiri godine od prve sezone, u stvarnosti je prošlo gotovo desetljeće. Kako bi kompenzirali odrastanje glavne postave, braća Duffer uvela su “novu generaciju” koja preuzima ulogu ugrožene djece. U središtu pozornosti je Holly Wheeler, koju glumi Nell Fisher, mlađa sestra Mikea i Nancy, koja postaje nova meta Vecne. Uz nju, tu je i lik Dereka Turnbowa, kojeg tumači Jake Connelly, koji donosi onaj element dječjeg humora koji je nekad pripadao Dustinu. Ovi novi likovi služe kao podsjetnik na početke serije i podižu uloge jer Vecna ovog puta ne cilja samo na prekaljene borce nego na one najranjivije.

Glavni antagonist, Vecna, vraća se strašniji no ikad. Iako je bio ozlijeđen u finalu četvrte sezone, njegovo prisustvo se osjeća u svakom kutku Hawkinsa. Njegov novi oblik i sposobnost da se manifestira kao “imaginarni prijatelj” dodaju novu razinu psihološkog horora. No on nije jedina prijetnja. Ljudski faktor predstavlja nemilosrdna doktorica Kay, koju tumači ikona akcijskih filmova Linda Hamilton (“Terminator”).

Serija ne štedi na nasilju i vizualnim efektima. Ton je znatno mračniji nego u ranijim sezonama, s prizorima koji graniče s pravim hororom. Demogorgoni i ostala stvorenja iz Naopakog svijeta prisutni su u većem broju, a vojna okupacija grada dodaje element akcijskog trilera s puno pucnjave, eksplozija i tenkova. Ako je prva sezona počela nestankom Willa Byersa, peta sezona jasno daje do znanja da će s njim sve i završiti. Will napokon dobiva prostor koji zaslužuje. Njegova neistražena veza s Vecnom ključna je za razumijevanje mitologije Naopakog svijeta. Will i dalje osjeća prisutnost zla, a njegova “naježena koža” služi kao radar za opasnost. Netflix nije štedio na budžetu za ovaj grandiozni oproštaj.

Izvještaji govore o vrtoglavih 400 do 480 milijuna dolara za cijelu sezonu, što iznosi između 50 i 60 milijuna eura po epizodi. Taj novac se vidi na ekranu. Vizualni efekti su besprijekorni, a prikaz Naopakog svijeta detaljniji je i imerzivniji nego ikad prije. Posebno se ističe četvrta epizoda, koja traje 81 minutu i funkcionira kao pravi ljetni blockbuster. Kulminacija prvog dijela sezone donosi epsku bitku koja uključuje demone, vojsku i stanovnike Hawkinsa. Granate, bacači plamena i složene akcijske sekvence pokazuju tehničku superiornost produkcije.

Kritičari se slažu da je ovo televizija na razini najvećih kinohitova, barem što se tiče vizualnog dojma. Za finalnu sezonu Netflix je odabrao neobičan, ali strateški osmišljen raspored prikazivanja koji kraj serije pretvara u pravi događaj. Sezona ima osam epizoda i podijeljena je u tri dijela. Prvi dio, nazvan “Volume 1”, sadrži prve četiri epizode i objavljen je 26. studenog. Drugi dio, “Volume 2”, donosi sljedeće tri epizode koje izlaze na Božić, 25. prosinca. Posljednja, osma epizoda, najavljena je kao dugometražni film i bit će prikazana na Staru godinu, 31. prosinca.

Ovakav raspored omogućuje gledateljima da probave sadržaj, raspravljaju o teorijama i održe uzbuđenje na vrhuncu tijekom cijeloga blagdanskog razdoblja. To je potez koji odmiče od klasičnog “binge-watching” modela i vraća nas u doba kad se o serijama pričalo tjednima. Netflix je svjestan da u rukama ima zlatnu koku. Već su najavljeni brojni projekti koji će nastaviti širiti mitologiju svijeta koji su stvorila braća Duffer...

Dakle, prvi dio pete sezone isporučio je ono što se od njega očekivalo: visoku produkciju, napetu radnju i emocionalni povratak likovima koje smo zavoljeli. Dok se pripremamo za preostale epizode koje stižu tijekom blagdana, jasno je da nas očekuje eksplozivan i emotivan kraj. Hoće li svi preživjeti? Hoće li Hawkins biti spašen? Odgovore ćemo dobiti vrlo brzo...