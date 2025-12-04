Fanovi primijetili ogroman propust u kontinuitetu u petoj sezoni Stranger Thingsa

Peta sezona Stranger Thingsa već je na meti kritika zbog velikog propusta u kontinuitetu, a sve se vrti oko Castle Byersa.

U četvrtoj epizodi, Will se povezuje sa svojim novim nadnaravnim sposobnostima tako što ponovno proživljava ključne uspomene iz djetinjstva. Jedna od njih je prizor njega i Jonathana kako zajedno grade Castle Byers jednog vedrog, sunčanog poslijepodneva. Ali fanovi su odmah primijetili da to potpuno proturječi ranije utvrđenom tijeku serije, piše Thetab.

Naime, u drugoj sezoni Jonathan kaže Willu što se točno dogodilo te noći kada su gradili utvrdu i sunce tu ne igra nikakvu ulogu. Opisuje je kao noć kada je njihov otac Lonnie otišao zauvijek:

“Sjećaš li se dana kad je tata otišao? Bili smo budni cijelu noć, gradili Castle Byers, točno onako kako si ga nacrtao.

“I toliko je dugo trajalo jer si bio užasan u zabijanju čavala. Promašio bi čavao svaki put. I onda je počela kiša, ali svejedno smo ostali vani. Onda smo obojica bili bolesni oko tjedan dana. Ali morali smo to dovršiti, zar ne? Jednostavno smo morali.”, rekli su u seriji tada.

Jedna je osoba napisala na X-u: “Zar nitko drugi nije shvatio pogrešku u Willovom flashbacku kada on i Jon grade Castle Byers i sunčano je i sve prekrasno? A u drugoj sezoni doslovno je rekao da su bili budni cijelu noć i da je lijevala kiša… rupa u radnji.”

U Willovoj uspomeni iz pete sezone također nema nikakvog zabijanja čavala, iako je to bio ključan detalj u Jonathanovom ranijem opisu.

Iako je scena s Castle Byersom najveći propust u kontinuitetu ove sezone, nije jedini koji su gledatelji uočili.

U trećoj epizodi, “The Turnbow Trap”, Joyce usputno spominje da je Will imao 11 godina kada je odveden u Upside Down. Osim što… serija je već jasno utvrdila — prema njegovom plakatu nestale osobe — da je tada imao 12.

Ovo se pridružuje sve većem popisu vremenskih pogrešaka, uključujući i originalni “birthdaygate” u četvrtoj sezoni, kada su braća Duffer priznala da su potpuno zaboravila na Willov rođendan. Tada su to nazvali “očito greškom” i našalili se da bi mogli naknadno sve popraviti, što se još uvijek nije dogodilo.

Usprkos zbrci s kontinuitetom, fanovi i dalje odbrojavaju dane do sljedećeg dijela, koji stiže 26. prosinca.