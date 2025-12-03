'Stranger Things' ruši rekorde!

Fenomen 'Stranger Things' vratio se jači nego ikad. Peta sezona hit serije postala je hit na Netflixu i odmah ušla u povijest: u prvih pet dana zabilježila je čak 59,6 milijuna pogleda, što je najveći debi neke Netflixove serije na engleskom jeziku ikad, navodi Variety.

Foto: Netflix

To nije samo dobra cifra - to je ludnica od rekorda. Više je pogledana od bilo koje serije na engleskom jeziku u prvom tjednu, a u ukupnom poretku drži treće mjesto, odmah iza popularnih sezona južnokorejskog SF hita 'Squid Game.'

'Stranger Things' je debijem pete sezone doslovno pregazio sam sebe. Četvrta sezona iz 2022. otvorila je s 287 milijuna odgledanih sati - što se tada računalo kao oko 22 milijuna pregleda.

Drugim riječima, skok od 171%! Istina, računa se pet dana gledanja umjesto tri, ali brojke su i dalje zvjerske.

Foto: Netflix

Prije izlaska novog poglavlja, sva četiri starija nastavka 'Stranger Thingsa' vratila su se u Netflixov Top 10, što dosad nije uspjelo nijednoj seriji. A onda - još jače: u studenom u Top 10 je završilo svih pet sezona!

Sezona 5 zasjela je na sam vrh Netflixove Top 10 ljestvice, dok je prva sezona zauzela treće mjesto s 8,9 milijuna pregleda. Četvrta sezona završila je peta s 6,1 milijunom, odmah iza nje druga sezona na šestom mjestu s 5,6 milijuna, a treća se smjestila na osmom mjestu s 4,6 milijuna pregleda.

Foto: Netflix

Za one koji još nisu počeli 'bingeati' - Netflix je zasad pustio prve četiri epizode, tri nove stižu na Božić, a veliko finale na Staru godinu. Dakle, planovi za blagdane su jasni.