Zvijezda 'Stranger Thingsa' o mladoj kolegici: 'Nikoga se ne smije tako tretirati, sramotno'

Na Netflix je prije par dana stigla peta i ujedno posljednja sezona popularne serije 'Stranger Things', odnosno - prve četiri epizode. Nove epizode dolaze na ovaj streaming servis za Božić, a posljednja izlazi 31. prosinca. Mnogi obožavatelji diljem svijeta čekali su od 2022. na nove epizode, a sada moraju pričekati još nešto manje od mjesec dana da vide što će se dogoditi s njihovim omiljenim likovima.

Među likovima je i Karen Wheeler, čija se djeca bore s nadnaravnim čudovištima, a gledatelji su oduševljeni njome u novim epizodama. Nju je utjelovila glumica Cara Buono, koja je za Daily Mail ispričala što se događalo iza kulisa popularne serije, kao i o teškim trenucima koje je prolazila tijekom snimanja.

Foto: Netflix

Osvrnula se i na maltretiranja na interneta koja su proživljavali njezini puno mlađi kolege, Natalie Dyer, Finn Wolfhard, Sadie Sink, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo te Millie Bobby Brown. Kada se serija krenula snimati oni nisu bili ni tinejdžeri, a zbog silne slave koju su dobili, postali su meta brojnih zlih jezika. Posebice Millie.

- Bila je dijete i nikoga se ne bi smjelo tretirati na taj način. Sramotno je i odvratno da ljudi nemaju ništa pametnije za raditi. Osjećam se zaštitnički nastrojena prema Millie - i prema svima njima - ispričala je Buono. Mlada glumica ponovno se našla u centru pozornosti kada je sa svojim suprugom, Jakeom Bongiovijem, posvojila dijete nedavno.

Foto: Mario Anzuoni

- Millie ima staru dušu i mozak. Rođena je majka, nevjerojatna je. Jedna od najsmirenijih osoba koje poznajem, s nevjerojatnom radnom etikom - istaknula je Buono te dodala kako jako voli raditi s djecom, te da je ova grupa mladih glumica radila više od nekih odraslih glumaca koje poznaje.

Buono je tijekom snimanja prve sezone imala problema sa začećem drugog djeteta.

- Stvarno sam htjela veliku obitelj, ali sam imala problema s plodnošću i nekoliko spontanih pobačaja tijekom serije. Zato mislim da mi je svemir dao 'Stranger Things' da budem okružena svom tom djecom, jer je serija došla u vrijeme kada sam prihvatila da neću imati više djece i osjećala sam se jako sretno što sam im 'de facto' majka. Volim slušati sve o njihovim životima - interesima, glazbi, brigama - ispričala je.

Foto: Daniel Cole

Zajedničkom druženju je nakon 10 godina došao kraj, a Cara objašnjava da im je bilo jako teško oprostiti se.

- Bilo je puno suza, puno onog: 'Ovo nam je posljednji put na ovoj lokaciji'. Osjećali smo tugu zbog završetka. Kad smo čitali scenarij za posljednju epizodu, bilo nam je teško povjerovati. Bila sam u posljednjoj sceni, posljednji dan snimanja, te nisam mogla izgovoriti rečenicu, bila sam toliko emotivna - objasnila je.