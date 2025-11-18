Obavijesti

Show

Komentari 0
U DVIJE KATEGORIJE

Film 'Fiume o morte!' nominiran je za Europsku filmsku nagradu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Film 'Fiume o morte!' nominiran je za Europsku filmsku nagradu
6
Foto: promo

Hrvatski kandidat za Oscara redatelja Igora Bezinovića osvojio je već mnoge nagrade, a uskoro bi mogao i još neke

Višestruko nagrađivani dokumentarno-igrani 'Fiume o morte!Igora Bezinovića (Restart), hrvatski kandidat za nominaciju za nagradu Oscar, nominiran je u dvije kategorije za Europske filmsku nagradu koju dodjeljuje Europska filmska akademija, izvjestili su iz HAVC-a. 'Fiume o morte!' tako konkurira za najbolji film godine, općenito (European Film) i za najbolji dokumentarni film (European Documentary). Osim toga, hrvatska manjinska koprodukcija, slovenski film 'Dobre djevojke' Urške Djukić (365 Films) nominiran je u kategoriji dugometražnog debitantskog filma (European Discovery - Prix FIPRESCI). 

Foto: promo

Nominacije za 38. Europske filmske nagrade upravo su objavljene uživo, u dvorani Real Alcázar, tijekom 22. izdanja Festivala europskog filma u Sevilli. Dodjela nagrada održat će se u Berlinu, 17. siječnja 2026. godine. 

Dokumentarno-igrani film 'Fiume o morte!' redatelja Igora Bezinovića osvojio je nominacije u dvije kategorije: Najbolji europski film (Best European Film) te Najbolji europski dokumentarni film (Best European Documentary)

SKUPLJA POHVALE Hrvatski 'Fiume o morte!' dobio je AFA nagradu za najbolji film
Hrvatski 'Fiume o morte!' dobio je AFA nagradu za najbolji film

'Ovim putem se zahvaljujemo svim članovima Europske filmske akademije koji su dali svoj glas za “Fiume o morte!” kako bismo ušli među pet najboljih dokumentarnih europskih filmova. Nama to najviše znači jer je to kompliment koji je stigao od naših kolega, filmaša iz raznih zemalja Europe, a nema ljepše i važnije pohvale nego kada te kolege pohvale za tvoj rad. Sada kampanja kreće od početka i nova tura glasanja za pobjednike se otvara 18. prosinca 2025. i traje do 8. siječnja 2026. U tom procesu nas najviše veseli što će film doprijeti do još većeg međunarodnog gledateljstva - prije svega kroz fizičke projekcije filma po raznim velikim europskim gradovima koje planiramo u nadolazećem periodu'rekli su tim povodom producenti filma 'Fiume o morte!' Vanja Jambrović i Tibor Keser iz Restarta. 

Foto: promo

Film je svjetsku premijeru imao na prestižnom festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu FIPRESCI. U međuvremenu je proputovao svijet od Australije, Kanade, SAD-a preko Tajvana do Meksika, prikazan je u njujorškoj MoMA-i, uvršten je na oko 50 festivala na kojima je osvojio i brojne nagrade, uključujući čak šest Zlatnih Arena na Pulskom filmskom festivalu. Neke od posljednjih priznanja su: nagrada publike na CinEastu u Luksemburgu i na Danima hrvatskog filma; nagrada Adriatic TV&Film Awards za režiju, scenarij i najbolji film; nagrada Albert Kapović (dodijeljena na ZFF-u) producentima Vanji Jambrović i Tiboru Keseru i mnoga druga.

U BJELOVARU Film 'Fiume o morte!' osvojio je nagradu publike na DokuArtu
Film 'Fiume o morte!' osvojio je nagradu publike na DokuArtu

Podsjetimo, 'Fiume o morte!' je u hrvatskim kinima ostvario značajan uspjeh. Na velikom platnu ga je pogledalo gotovo 40.000 gledatelja. Zanimljivost je isto da će se u kinima u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, od 21. studenog, prikazivati pod distributerom ICA Cinema

Foto: Youtube/Screenshoot

Film 'Fiume o morte!' je također izabran za hrvatskog kandidata za nominaciju za nagradu Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti te za nagradu Goya Španjolske akademije filmske umjetnosti i znanosti. 

Film je nastao u produkciji kuće Restart, producenti su Vanja Jambrović i Tibor Keser, u koprodukciji s kućom Nosorogi iz Slovenije (koproducentica je Marina Gumzi) te Videomante iz Italije (koproducentica je Erica Barbiani).

VELIKA ČAST Film 'Fiume o morte!' redatelja Igora Bezinovića hrvatski je kandidat za 98. nagradu Oscar
Film 'Fiume o morte!' redatelja Igora Bezinovića hrvatski je kandidat za 98. nagradu Oscar

Osim toga, nominaciju za Europsku filmsku nagradu osvojio je dugometražni igrani film 'Dobre djevojke' scenaristice i redateljice Urške Djukić. Riječ je o filmu realiziranom u slovensko-talijansko-hrvatsko-srpskoj koprodukciji. 'Dobre djevojke' nominirane su u kategoriji debitantskih dugometražnih filmova, koja je organizirana u suradnji s Međunarodnim udruženjem filmskih kritičara FIPRESCI (European Discovery - Prix FIPRESCI). 

Foto: promo

Glavni producenti filma su Jožko Rutar i Miha Černec. Film je nastao pod okriljem Zavoda SPOK, u koprodukciji s kućama Staragara (Italija), Non-Aligned Films (Srbija), 365 Films (Hrvatska) i Nosorogi (Slovenija).

Film je imao svjetsku premijeru u natjecateljskom programu Perspectives 75. Berlinalea, a sjevernoameričku na  24. izdanju Tribeca Film Festivala, gdje je osvojio i nagradu za najbolju fotografiju (Lev Predan Kowarski). Prikazivao se i na ostalim prestižnim festivalima poput onog u Karlovim Varima i u Sofiji.

Foto: promo

Koproducentica filma je Katarina Prpić (356 Films), a ostalu hrvatsku ekipe čine montažer Vlado Gojun, asistentica majstorice maske Anela Sokolac te Srđan Kokanov i Filip Friščić iz sekcije kamere. 

Film 'Dobre djevojke' također je jedan od naslova odabranih za EFP-ov program Europe! Voices of Women+ In Film. Film se, u distribuciji Hulahopa, u hrvatskim kinima prikazuje od 23. listopada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rene Bitorajac objavio snimku Vjesnika u plamenu: 'Ode jedan od simbola Zagreba. Šteta...'
VELIK POŽAR

Rene Bitorajac objavio snimku Vjesnika u plamenu: 'Ode jedan od simbola Zagreba. Šteta...'

Požar u zgradi Vjesnika buknuo je u ponedjeljak navečer, a vatrogasci su na terenu bili cijelu noć. Strašan prizor snimio je i glumac Rene Bitorajac
FOTO Lidija Bačić Lille zasjala u oskudnom zlatnom izdanju i malo toga prepustila mašti
ZAPALILA DRUŠTVENE MREŽE

FOTO Lidija Bačić Lille zasjala u oskudnom zlatnom izdanju i malo toga prepustila mašti

Mnogi s nestrpljenjem očekuju novi Lidijin seksipilni kalendar, pa se nadaju kako bi se ova objava mogla odnositi upravo na to...
FOTO Dominik iz 'Života na vagi' pokazao promjenu nakon showa: Evo kako sada izgleda
POBJEDNIK SEZONE

FOTO Dominik iz 'Života na vagi' pokazao promjenu nakon showa: Evo kako sada izgleda

Fizioterapeut iz Dugog Sela pobijedio je u devetoj sezoni popularnog showa, a sada je napravio usporedbu i pokazao sebe prije i poslije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025