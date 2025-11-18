Film 'Fiume o morte!' nominiran je za Europsku filmsku nagradu

Višestruko nagrađivani dokumentarno-igrani 'Fiume o morte!' Igora Bezinovića (Restart), hrvatski kandidat za nominaciju za nagradu Oscar, nominiran je u dvije kategorije za Europske filmsku nagradu koju dodjeljuje Europska filmska akademija, izvjestili su iz HAVC-a. 'Fiume o morte!' tako konkurira za najbolji film godine, općenito (European Film) i za najbolji dokumentarni film (European Documentary). Osim toga, hrvatska manjinska koprodukcija, slovenski film 'Dobre djevojke' Urške Djukić (365 Films) nominiran je u kategoriji dugometražnog debitantskog filma (European Discovery - Prix FIPRESCI).

Foto: promo

Nominacije za 38. Europske filmske nagrade upravo su objavljene uživo, u dvorani Real Alcázar, tijekom 22. izdanja Festivala europskog filma u Sevilli. Dodjela nagrada održat će se u Berlinu, 17. siječnja 2026. godine.

Dokumentarno-igrani film 'Fiume o morte!' redatelja Igora Bezinovića osvojio je nominacije u dvije kategorije: Najbolji europski film (Best European Film) te Najbolji europski dokumentarni film (Best European Documentary)

'Ovim putem se zahvaljujemo svim članovima Europske filmske akademije koji su dali svoj glas za “Fiume o morte!” kako bismo ušli među pet najboljih dokumentarnih europskih filmova. Nama to najviše znači jer je to kompliment koji je stigao od naših kolega, filmaša iz raznih zemalja Europe, a nema ljepše i važnije pohvale nego kada te kolege pohvale za tvoj rad. Sada kampanja kreće od početka i nova tura glasanja za pobjednike se otvara 18. prosinca 2025. i traje do 8. siječnja 2026. U tom procesu nas najviše veseli što će film doprijeti do još većeg međunarodnog gledateljstva - prije svega kroz fizičke projekcije filma po raznim velikim europskim gradovima koje planiramo u nadolazećem periodu', rekli su tim povodom producenti filma 'Fiume o morte!' Vanja Jambrović i Tibor Keser iz Restarta.

Foto: promo

Film je svjetsku premijeru imao na prestižnom festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu FIPRESCI. U međuvremenu je proputovao svijet od Australije, Kanade, SAD-a preko Tajvana do Meksika, prikazan je u njujorškoj MoMA-i, uvršten je na oko 50 festivala na kojima je osvojio i brojne nagrade, uključujući čak šest Zlatnih Arena na Pulskom filmskom festivalu. Neke od posljednjih priznanja su: nagrada publike na CinEastu u Luksemburgu i na Danima hrvatskog filma; nagrada Adriatic TV&Film Awards za režiju, scenarij i najbolji film; nagrada Albert Kapović (dodijeljena na ZFF-u) producentima Vanji Jambrović i Tiboru Keseru i mnoga druga.

Podsjetimo, 'Fiume o morte!' je u hrvatskim kinima ostvario značajan uspjeh. Na velikom platnu ga je pogledalo gotovo 40.000 gledatelja. Zanimljivost je isto da će se u kinima u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, od 21. studenog, prikazivati pod distributerom ICA Cinema.

Foto: Youtube/Screenshoot

Film 'Fiume o morte!' je također izabran za hrvatskog kandidata za nominaciju za nagradu Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti te za nagradu Goya Španjolske akademije filmske umjetnosti i znanosti.

Film je nastao u produkciji kuće Restart, producenti su Vanja Jambrović i Tibor Keser, u koprodukciji s kućom Nosorogi iz Slovenije (koproducentica je Marina Gumzi) te Videomante iz Italije (koproducentica je Erica Barbiani).

Osim toga, nominaciju za Europsku filmsku nagradu osvojio je dugometražni igrani film 'Dobre djevojke' scenaristice i redateljice Urške Djukić. Riječ je o filmu realiziranom u slovensko-talijansko-hrvatsko-srpskoj koprodukciji. 'Dobre djevojke' nominirane su u kategoriji debitantskih dugometražnih filmova, koja je organizirana u suradnji s Međunarodnim udruženjem filmskih kritičara FIPRESCI (European Discovery - Prix FIPRESCI).

Foto: promo

Glavni producenti filma su Jožko Rutar i Miha Černec. Film je nastao pod okriljem Zavoda SPOK, u koprodukciji s kućama Staragara (Italija), Non-Aligned Films (Srbija), 365 Films (Hrvatska) i Nosorogi (Slovenija).

Film je imao svjetsku premijeru u natjecateljskom programu Perspectives 75. Berlinalea, a sjevernoameričku na 24. izdanju Tribeca Film Festivala, gdje je osvojio i nagradu za najbolju fotografiju (Lev Predan Kowarski). Prikazivao se i na ostalim prestižnim festivalima poput onog u Karlovim Varima i u Sofiji.

Foto: promo

Koproducentica filma je Katarina Prpić (356 Films), a ostalu hrvatsku ekipe čine montažer Vlado Gojun, asistentica majstorice maske Anela Sokolac te Srđan Kokanov i Filip Friščić iz sekcije kamere.

Film 'Dobre djevojke' također je jedan od naslova odabranih za EFP-ov program Europe! Voices of Women+ In Film. Film se, u distribuciji Hulahopa, u hrvatskim kinima prikazuje od 23. listopada.